نقابة الصحافيين التونسيين تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي محمد بوغلاب

تونس: طالبت نقابة الصحافيين التونسيين السلطات بالإفراج الفوري عن الصحافي محمد بوغلاب أحد أبرز منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد، غداة إيقافه مساء الجمعة رغم متاعبه الصحية.

وأوقفت قوات الشرطة بوغلاب للتحقيق معه كـ”ذي شبهة” رغم استظهاره بشهادة تؤكد وجود موانع صحية لديه، وفق ما ذكره محاميه لوسائل الإعلام.

وقالت النقابة “إن بوغلاب خضع للتحقيق رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات”.

وبحسب المعلومات التي قدمتها النقابة، تحقق السلطات مع الصحافي بتهمة الإساءة إلى الغير في برنامج إذاعي، بعد تحريك دعوى ضده من قبل موظفة في وزارة الشؤون الدينية ردا على انتقاداته لسياسات الوزارة والزيارات إلى الخارج.

واستندت الدعوى إلى قوانين مجرمة للعنف ضد المرأة وإلى مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

ووجهت الشرطة أيضا استدعاء إلى منشط البرنامج الإذاعي، الصحافي أمين الضبايبي لاستجوابه في موعد لاحق.

وتنتقد منظمات حقوقية تواتر الاعتقالات للصحافيين منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 25 تموز/ يوليو 2021 ووضعه لمؤسسات بديلة عززت من صلاحياته كرئيس بشكل كبير.

وقالت النقابة إن “الاعتقال التعسفي للزميل محمد بوغلاب انحراف بالإجراءات القانونية.. ومحاولة لإخراس صوته الناقد”.

وطالبت بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراحه وإيقاف تتبعه على خلفية آرائه وأفكاره. ودعت الصحافيين إلى وقفة احتجاجية يوم غد الأحد أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة.

(د ب أ)