نقابة الصحافيين التونسيين تطالب بتأمين حماية دولية للإعلاميين الفلسطينيين

تونس – “القدس العربي”:

دعت نقابة الصحافيين التونسيين إلى تأمين حماية دولية للصحافيين الفلسطينيين، وذلك عقب استشهاد عدد من أفراد طاقم قناة الجزيرة في غزة جراء استهدافهم بمسيرة إسرائيلية.

واستشهد مراسلا قناة الجزيرة في مدينة غزة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعد المصور محمد نوفل، مساء الأحد، عقب قصف إحدى مسيرات الاحتلال لخيمة للصحافيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمال القطاع.

وقالت النقابة، في بيان الاثنين: “لقد استهدفت غارة جوية للكيان الصهيوني الطاقم الصحافي في خيمة تؤويهم قرب مستشفى الشفاء وسط حملة ممنهجة استهدفت الصحافيين الفلسطينيين، ليرتفع عدد الشهداء من الطواقم الصحافية إلى 238 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في سابقة لم يعرفها تاريخ الصحافة في العالم، لتمثل عملية القتل الاستعراضية الأخيرة حلقة جديدة في سلسلة أفظع موجة قتل للصحافيين منذ بدء الاجتياح الهمجي الصهيوني لقطاع غزة بما يجعلها الأخطر إعلاميًا على الإطلاق”.

وأضاف البيان: “يأتي هذا الاغتيال الجماعي وسط حظر شبه تام على الصحافيين الدوليين من الوصول إلى غزة، ما حرم العالم من رؤية الحقيقة بوضوح ودفع عشرات الصحافيين المحليين إلى المجازفة بحياتهم لنقل الأحداث”.

وأدانت النقابة “هذا الاستهداف الجبان لأصوات الحقيقة في غزة”، وطالبت الجهات الدولية بالتحرك الفوري والمكثف لحماية الصحافيين وما تبقى من المؤسسات الإعلامية في غزة.

كما دعت إلى “بدء تحقيقات دولية فورية في قضايا استهداف الصحافيين الفلسطينيين، بما في ذلك تصنيف هذه الأعمال كجرائم حرب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية (المحكمة الجنائية الدولية، لجان مستقلة، آليات حقوقية). ورفع الحظر على وصول الصحافيين الدوليين إلى غزة وضمان تغطية مستقلة وغير مشروطة للواقع الميداني الذي يعيشه قطاع غزة”.

وطالبت أيضا بـ”تفعيل التدابير الأمنية للصحافيين المحليين بما يشمل توفير معدات الحماية الشخصية (خوذ، سترات واقية وغيرها)، وتأمين عمليات الإجلاء الطبي العاجل للجرحى. وتعزيز دعم الأمم المتحدة ومنظمات الصحافة العالمية لتوفير التدريب والدعم القانوني وحماية لوجستية للصحافيين في غزة”.

وختمت النقابة بيانها بدعوة جميع المؤسسات المهنية والحقوقية والنقابية والمدنية والشعبية إلى “ممارسة كل أشكال الضغوطات السياسية والديبلوماسية الممكنة على أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان لمطالبة الكيان الإرهابي المؤقت بإنهاء انتهاكات الصحافة، وفرض عقوبات أو مراجعة العلاقات مع الكيان المحتل”.