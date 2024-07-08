نقابة الصحافيين الفلسطينيين تعلن إعداد الملفات القانونية لمقاضاة الاحتلال

غزة – “القدس العربي”:

أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في الانتهاكات ضد الصحافيين، بما في ذلك الاستهداف المباشر لهم بالصواريخ في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 152 صحافيا، منذ بدء الحرب، وقالت إنها أتمت إعداد كامل الملفات القانونية، لمقاضاة قادة الاحتلال.

وذكرت النقابة في بيان أصدرته، أنها وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين، تواصل سعيها لمقاضاة الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، مؤكدة أنها أتمت إعداد كامل الملفات القانونية التي تدين قادة الاحتلال وتكشف حقيقة هذا الاحتلال الإرهابي.

وطالبت بإعلاء الصوت العالمي ضد هذا الإجرام الإسرائيلي وفضح ما يقوم به بحق الصحافيين واستهدافهم.

ونددت في ذات الوقت باستمرار الاحتلال بارتكاب مجازره بحق الصحافيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها يومي الجمعة والسبت والتي ارتقى خلالها 4 صحافيين.

وقالت النقابة في بيان لها “إن الاحتلال يرتكب مجزرة تلو الأخرى، بحق الصحافة الفلسطينية، ويحاول قتل شهود الحقيقة في محاولة لطمسها، وتغييب صوت وصورة المجازر التي يرتكبها بحق شعبنا في عموم الأراضي الفلسطينية- وخاصة في قطاع غزة، عن أنظار العالم”.

وذكرت أنه بسبب استمرار العدوان والحرب استشهد 152 صحافيا وعاملا في قطاع الاعلام منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، من بينهم 20 زميلة صحافية، كما اعتقل الاحتلال أكثر من 100 صحافي أوقف منهم 85 صحافيا في محافظات الضفة والقدس وقطاع غزة.

وأوضح البيان أنه لا زال هناك 52 منهم رهن الاعتقال، إضافة إلى إصابة عشرات الصحافيين بصواريخ ورصاص الاحتلال.

وأشار إلى استشهاد المئات من عائلات الصحافيين في قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازلهم، إضافة لتدمير الاحتلال وإغلاقه لـ86 مؤسسة صحافية وإعلامية في عموم الأراضي الفلسطينية.

وفي تفاصيل الاعتداءات الأخيرة ضد الصحافيين، ذكرت النقابة أن 6 صحافيين استشهدوا في قطاع غزة خلال شهر حزيران الماضي.

وأكد التقرير أن هناك تصاعدا في وتيرة استهداف الصحافيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين عبر 127 انتهاكا.

وأشار إلى أن ستة منازل للصحافيين تعرضت للقصف في قطاع غزة، إذ استشهد فيها 5 من أقاربهم.

وذكرت أن شهر حزيران شهد إصابة 8 صحافيين بإصابات استدعت نقلهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية، كما اعتقل صحافيان و5 بعد استدعائهم للتحقيق، في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

كما تعرض 45 صحافيا وصحافية للاحتجاز والمنع من العمل، وقالت إن الحالة الأصعب كانت في الضفة الغربية، وهي الاعتداء الخطير من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين على عشرات الصحافيين بمدينة القدس خلال تغطيتهم مسيرة الأعلام الاستفزازية وإصابتهم بجروح مختلفة، فيما شهد مخيم الفارعة وقرية كفر دان ومدينة قلقيلية أحداثا مشابهة من الاعتداءات بحق الصحافيين أثناء التغطية.