نقابة الصحافيين المصريين تدين جريمة التجويع الممنهجة ضد الفلسطينيين في غزة

القاهرة- “القدس العربي”: أدانت نقابة الصحافيين المصريين بشدة جريمة التجويع الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أنها تحولت إلى أداة إبادة جماعية تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ تحت أنظار العالم وصمته المخزي.

وقالت النقابة في بيانها إن “المشهد الحالي يُدمي الضمير الإنساني”، مشيرة إلى أن حصيلة شهداء الجوع ارتفعت إلى 900 فلسطيني، بينهم 71 طفلًا يُدفنون أحياءً تحت أنقاض المجاعة التي يصنعها جيش الاحتلال ومجرمو الحرب الصهاينة بشكل منظم وممنهج، بمشاركة أمريكية وتواطؤ دولي، في ظل صمت عربي مخجل. وأضافت أن أكثر من 6 آلاف مدني أُصيبوا برصاص القناصة أثناء انتظارهم لقوت يومهم عند نقاط توزيع المساعدات.

وأوضح البيان أن الجريمة بلغت ذروتها في يوليو/تموز الجاري مع تسجيل 18 حالة وفاة يوميًا بسبب الجوع، فيما وصل عدد الأطفال المهددين بالموت إلى 650 ألف طفل، ويحتاج نحو 112 طفلًا يوميًا إلى دخول المستشفيات بسبب الهزال الحاد.

وأشار إلى أن نحو 60 ألف امرأة حامل يواجهن الموت أو فقدان أجنّتهن نتيجة انعدام الغذاء، في وقت أصبحت فيه الأسر تعتمد على كيلوغرام واحد من العدس شهريًا كحدٍّ للبقاء على قيد الحياة، بعد أن ارتفع سعر الدقيق إلى ثلاثة آلاف ضعف.

وأضاف البيان: “إنها جريمة حرب مروعة، وواحدة من أبشع الجرائم الإنسانية، تحدث بينما يقف العالم إما مشاركًا في الجريمة أو متفرجًا، عماده الصمت المخزي”. وتساءلت النقابة: “هل ننتظر حتى يُدفن آخر طفل في غزة؟ كل دقيقة تأخير هي سطر يُكتب بدماء الأبرياء. إنها معركة الإنسانية قبل أن تكون معركة الشعب الفلسطيني”.

وأكدت النقابة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة إبادة جماعية منذ أكثر من عشرين شهرًا، حوّل خلالها قطاع غزة إلى أكبر سجن مكشوف يشهد مجاعة ممنهجة في العصر الحديث، انتقلت من مرحلة القتل بالقنابل والرصاص إلى حرب تجويع شاملة، واستهداف مباشر لطالبي الغذاء في شكل جديد من الإجرام “فاق الجرائم النازية”. وذكرت أن المأساة بلغت ذروتها منذ مايو/أيار الماضي، حيث سقط ألف شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي أمام شاحنات المساعدات، من بينهم ضحايا مجزرتي السودانية (67 شهيدًا) وزيكيم (63 شهيدًا) في يوليو/تموز الجاري.

وشددت النقابة على أن ما يجري في القطاع ليس “أخطاء عسكرية”، بل سياسة تطهير عرقي، وصفها مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها: “عقاب جماعي يُعد جريمة حرب”.

وانتقد البيان صمت المجتمع الدولي وتواطؤه مع الاحتلال من خلال منع إعلان المجاعة رسميًا رغم تحقق كل شروطها (20% من السكان يعانون جوعًا شديدًا، و30% من الأطفال مصابون بهزال حاد)، وكذلك صمت العالم العربي الذي “يغسل يديه من دماء أطفال غزة”، معتبرًا أن كل هذه الممارسات جرائم تضاف إلى سجل العار الإنساني.

وتساءلت النقابة: “هل يُعقل أن يموت الفلسطيني جوعًا في القرن الحادي والعشرين، بينما يُرشح الجلادون لجوائز نوبل؟”

وجددت النقابة مطالبها بمحاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية و”الإبادة بالجوع”، داعية المحكمة إلى توثيق هذه الجرائم باعتبارها أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

كما دعت الشعوب العربية إلى مقاطعة السلع الصهيونية والأمريكية وسلع الدول الداعمة للاحتلال، وطالبت الدول العربية بـ قطع العلاقات فورًا مع الكيان الصهيوني، ووقف جميع أشكال التطبيع والتعاون التجاري، وفتح معابر الإغاثة، وعلى رأسها معبر رفح باعتباره شريان الحياة الوحيد لأهالي غزة، بما يضمن دخول جميع أشكال المساعدات دون قيود، وخاصة الأدوية ووقود المستشفيات.

وحذرت من أن معبر رفح تحوّل بفعل السياسات الإسرائيلية إلى مصيدة موت، في حين تقف القوافل الإغاثية المحمّلة بالأدوية والغذاء خلف الحواجز، وكأن حياة مليوني إنسان أصبحت لعبة في أيدي القتلة.

وطالبت النقابة الأمم المتحدة بـ إعلان المجاعة رسميًا في غزة، وكسر احتكار توزيع المساعدات، كما دعت الصحافيين العرب والدوليين إلى توثيق الجريمة ونقل الصورة الكاملة، وتعميم التقارير التي توثق جرائم الاحتلال والتحريض الصهيوني ضد الفلسطينيين، وإيصالها إلى البرلمانات الأوروبية والأمم المتحدة، مؤكدة أن “سلاحنا سيظل هو الكلمة في مواجهة آلة التعتيم والتزييف، وصمتكم اليوم مشاركة في الجريمة”.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ولليوم 145 على التوالي إغلاق معبري كرم أبو سالم والعوجة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما تصطف آلاف الشاحنات في شمال سيناء وأمام معبر رفح، وقد تعرضت أطنان من المساعدات للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب مصادر الهلال الأحمر المصري.

كما يواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني لليوم 127 على التوالي، مانعًا خروج الجرحى والمصابين والمرضى للعلاج في المستشفيات المصرية.