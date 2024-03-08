سياسة | عربي | فلسطين

نقابة الصحافيين تطلق حملة لتوثيق شهادات الصحافيات حول جرائم الاحتلال

8 - مارس - 2024

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غزة- “القدس العربي”:

أطلقت لجنة المرأة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حملة بعنوان “أن تكوني صحفية فلسطينية”، لمناسبة يوم المرأة العالمي (الثامن من آذار)، بغرض توثيق شهادات الصحفيات حول جرائم الاحتلال بحقهن.

وقالت النقابة في بيان أصدرته، “إن الحملة تندرج في إطار الجهود المتواصلة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين على أكثر من صعيد منذ بدء حرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة التي دخلت شهرها السادس، واستهداف الصحفيين والصحفيات بشكل مباشر ومتعمد، ضمن مساعي الاحتلال لحجب الصورة والتعتيم على جرائمه”.

وأكدت أنه ومنذ بدء عدوان الاحتلال استشهد 127 صحفيا، (من بينهم 16 من الزميلات الصحفيات) في أكبر عملية استهداف للصحفيين والصحفيات تشهده الصحافة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تشمل تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بينها إطلاق حملات إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية لحثها على اتخاذ خطوات عملية ملموسة ومواقف واضحة رافضة لسياسات قتل واستهداف الصحفيين والصحفيات.

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