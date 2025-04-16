نقابة الفنانين السوريين تشطب اسم سلاف فواخرجي لإنكارها جرائم الأسد- (صورة)

دمشق: شطبت نقابة الفنانين السورية، اسم الممثلة المعروفة سلاف فواخرجي من سجلاتها، لإنكارها جرائم النظام السوري السابق.

وجاء في قرار موقع من النقيب مازن الناطور ” يشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لخروجها عن أهداف النقابة وإصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري.

وعُرفت فواخرجي بمواقفها الداعمة للنظام السابق والتي تواصلت عقب سقوطه.

وفي موضوع جرائم النظام السابق، قالت في مقابلة تلفزيونية مؤخراً إن بعض المشاهد التي تم تداولها عن سجن صيدنايا “مفبركة”، ما أدى إلى تشويه الحقيقة وإثارة الكثير من الجدل. وأضافت أن انتشار شائعات بوجود “طبقات تحت الأرض” داخل السجن ساهم في تكوين صورة مشوّهة وغير دقيقة، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه غير صحيح.