نقابة المحامين في إسطنبول تعتزم مقاضاة إسرائيل في الجنائية الدولية- (صور)

إسطنبول: تعتزم نقابة المحامين في إسطنبول تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا بشأن “الجرائم الإسرائيلية في فلسطين”.

وذكر بيان صادر عن نقابة المحامين الثانية بإسطنبول، الجمعة، أنه سبق أن تقدمت النقابة بشكوى قضائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن “جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والهجوم والحصار والترحيل التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة”.

وأوضح البيان أن النقابة سترسل وفدا إلى لاهاي بهولندا لتقديم طلب إجراء تحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن الطلب مدعم بتوقيع العديد من المحامين والأكاديميين والقانونيين من تركيا والعالم.

وأورد البيان كلمة لرئيس النقابة، المحامي ياسين شاملي، الذي أكد على متابعة النقابة للتحقيق والملاحقة القضائية لمعاقبة المشتبه بهم مرتكبي الجرائم.

وشدد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية على العلن ضد الشعب الفلسطيني، والتي شاهدها العالم أجمع وشهدها على الهواء مباشرة، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

قال شاملي إن الأعمال الإسرائيلية تشكل حربا واضحة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحسب نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الملحقة وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

وشدد شاملي على أن استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة مثل الفوسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة، ومنع المدنيين من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء، أمر مهم من حيث إظهار حجم الجرائم المرتكبة.

في السياق، تظاهر عشرات الأكاديميين وعاملون بالجامعات التركية، في مدينة إسطنبول، الجمعة، رفضا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونظم التظاهرة أمام جامعة إسطنبول في ميدان بيازيد، اتحاد الكتاب والأكاديميين في العالم الإسلامي وجمعية جيهان الأمة ونقابة اتحاد المعلمين.

وشارك في المظاهرة بين 200 و250 أكاديميا وعاملا في الجامعات التركية.

وارتدى المشاركون زيهم الأكاديمي ورفعوا لافتات كتب عليها “إسرائيل قاتلة” و”ازدواجية معايير الغرب”، وأطلقوا هتافات “الحرية لفلسطين والحرية لغزة”.

وشهدت الفعالية إلقاء بيان من قبل ياشار قهرمان، عضو الهيئة التدريسية بجامعة صكاريا.

📌 الأكاديميون والعاملون في الجامعات التركية يشاركون في تظاهرة في إسطنبول تعارض الحرب الإسرائيلية على غزة، وشارك في التظاهرة حوالي 250 شخص من الأكاديميين والعاملين في الجامعات التركية، وتم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأكاديميين في العالم الإسلا… https://t.co/1TFVZdkdfc pic.twitter.com/Huec52tEzh — الشرق السابع (@meast7th) November 17, 2023

وتتواصل المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في مختلف دول العالم، وتتكثف بشكل أسبوعي، في الدول العربية والإسلامية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، احتجاجا على قتل واستهداف المدنيين والمستشفيات وتهجير الفلسطينيين.

(الأناضول)