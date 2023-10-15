نقابة المهن التمثيلية في مصر تستنكر العدوان الصهيوني وتدعو لوقفة دعم للشعب الفلسطيني

القاهرة – «القدس العربي»: التأخر في الوقوف الى جانب الحق لا يعادل عدم الوقوف على الإطلاق. فأن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا، أخيرا وبعد صمت دام أكثر من أسبوع، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، استنكارها للعدوان الصهيوني على فلسطين، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحملات الإبادة والتهجير من غزة، ودعت النقابة أعضاءها إلى وقفة تضامنية مع شعب فلسطين يوم غد الثلاثاء، في نادي نقابة المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم في الجيزة.

جاء ذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية للنقابة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر المنشور مساء السبت، وقوبل بترحيب كبير من رواد مواقع التواصل، رغم اعتراض البعض على تأخر النقابة في إعلان موقفها المندد بالعدوان الصهيوني. إن إعلان نقابة المهن التمثيلية في مصر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني يعكس الدعم والتضامن الشامل مع القضية الفلسطينية، ويعزز الوعي بأهمية تحديد الموقف في هذه اللحظة الصعبة، وأن الرد على الظلم والعنف يجب أن يكون قويًا وجامعًا. رغم صمت النقابة الطويل إلا أن هذا الصمت تم استبداله الآن بتحرك ملموس وواضح، وهذا يشكل نموذجًا للوعي والمشاركة المدنية في مواجهة الأزمات الإنسانية، لتقوم النقابة بدورها الاجتماعي والإنساني في التضامن والتعبير عن الرفض الشديد للظلم والاعتداء. فعندما يتحد الناس من خلفيات ومجتمعات مختلفة للتعبير عن التضامن والرفض للعنف، يمكن أن يتمكنوا من الضغط على المجتمع الدولي للعمل بشكل أكثر فعالية من أجل إنهاء هذا الصراع الطويل والمساهمة في عودة الحق لأصحابه الأصليين.