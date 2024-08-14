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نقابة “الموسيقيين” تستدعي هيفاء وهبي إلى التحقيق

14 - أغسطس - 2024

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“القدس العربي”: أرسلت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل، طلباً للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للمثول أمام الشؤون القانونية للنقابة، للتحقيق معها فيما نسب إليها من إخلالها ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجدداً، وكذلك إخلالها باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي وحصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل.

وأصدرت الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين بياناً خاطبت فيه هيفاء وهبي وخالد التهامي مدير أعمالها جاء فيه: “تخطركم إدارة الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية بأنه تم إيقاف منح أي تصاريح للعمل تخص الفنانة هيفاء وهبي، وذلك لحين الحضور إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، والمثول للتحقيق أمام الشؤون القانونية للنقابة، وذلك للاستماع لأقوالكم في الشكاوى المقدمة ضد الفنانة هيفاء وهبي، لذلك يرجى الحضور للأهمية في الموعد المحدد أعلاه، علمًا بأن إيقاف استخراج تصريح العمل سيكون ساريًا لحين مثولكم أمام الشؤون القانونية للنقابة”، بحسب مجلة لها.

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