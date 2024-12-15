نقابة شركات النقل: القطارات والحافلات الألمانية تعتمد على السائقين السوريين

برلين: انضم قطاع النقل العام في ألمانيا إلى الجدل المثار حاليا في البلاد بشأن ما إذا كان يجب على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام الأسد.
ومثلما فعل مديرون ورؤساء النقابات في قطاعات أخرى، قال رئيس نقابة شركات النقل الألمانية (في دي في) إن وجود العمال السوريين أمر حيوي لاستمرار عملهم والحفاظ على تشغيل القطارات والحافلات في البلاد.
وقال إينجو فورتمان: “لا يمكننا الاستغناء عنهم في العديد من المجالات”.
وأضاف أنه في قطاع النقل العام فقط، يعمل حوالي 2000 سوري في خدمات القيادة في وسائل النقل على مستوى البلاد. وإذا غادروا ألمانيا، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم النقص القائم بالفعل في العمالة بهذه الصناعة.
ووصف فورتمان مطالب ينس شبان، السياسي البارز في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، بإعادة السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد بأنها محض دعاية سياسية.
وقال: “نحن نضر بألمانيا كموقع تجاري إذا لم يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في العمل هنا من البقاء معنا”.
(د ب أ)
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الصحفي اسعد امبية ابوقيلة من ليبيا ومراسل موقع صنعاء نيوز اليمني الذي يصدر في دولة اليمن
وسط حراك دولي كبير بقيادة رؤساء الدول وكبار المسؤولين في الامم المتحدة والخبراء الدوليين كل الاطياف والتوجهات السياسية يعقدون عدة اجتماعات داخل وخارج ليبيا
https://sanaanews.net/news-100493.htm
عودوا الى وطنكم سورية لكي تبنوها بعد ان تقدموا شكركم للحكومة والشعب الالماني على استضافته وتقديم العون لكم بعكس البلاد التي اطلق على نفسها عربية اسلامية
تذكروا قول الشاعر
بلادي وان جارت علي عزيزةٌ واهلي وان بخلوا على كرام
نسيت ان اشكر كل الدول التي فتحت ابوابها للشعب السوري وقدمت لهم العون وساعدتهم