نقابة مصرية تقرر منح جائزة حرية الصحافة لضحايا المهنة الفلسطينيين- (تدوينة)

القاهرة: قررت نقابة الصحافيين المصرية منح جائزة حرية الصحافة لعام 2025 للصحافيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت النقابة في بيان الأربعاء، على موقعها إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه الثلاثاء، برئاسة النقيب خالد البلشي “منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عدد منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية، التي تقدمها النقابة”.

وأضاف أن مجلس النقابة “افتتح اجتماعه بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح 248 صحفياً وصحفية، استشهدوا خلال العدوان الصهيوني الممتد منذ عامين على غزة وآخرهم الزملاء: أنس الشريف ومحمد قريطم، وإبراهيم طاهر، ومحمد نوفل، ومؤمن عليوة، ومحمد الخالدي”.

وفي خطوة تضامنية، أعلن مجلس النقابة عن تنظيم يوم تضامني مع الصحافة الفلسطينية السبت المقبل، على أن تُعلن فعالياته خلال اليومين القادمين.

وفي يوليو/ تموز 2024 منحت النقابة الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحافيين الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة قرر توجيه دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحافيين، وجميع النقابات العربية والدولية لتقديم مذكرة مشتركة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية “ضد مجرمي الحرب الصهاينة”، بهدف مساءلتهم عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والصحافة الفلسطينية.

وتابع: “تعد الجرائم البشعة بحق الصحافيين الفلسطينيين حلقة جديدة في سلسلة وحشية من الإبادة الإعلامية، وهي جريمة تُعتبر الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث، حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحافيين 248 صحافياً وصحفية”.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بلغت حصيلة الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية إبادتها الجماعية في قطاع غزة 238.

وكانت نقابة الصحافيين المصرية طالبت، الاثنين، بمحاكمة إسرائيل على اغتيال 6 صحافيين فلسطينيين في غزة، بينهم مراسلا قناة “الجزيرة” أنس الشريف ومحمد قريقع.

وقالت النقابة إنها “تدين بأشد العبارات الجريمة البشعة، التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني باغتيال 6 من الزملاء الصحافيين، هم أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظافر، ومحمد نوفل، ومؤمن عليوة، ومحمد الخالدي، عبر استهداف مباشر لخيمة للصحفيين في محيط مستشفى الشفاء”.

ومساء الأحد، قتلت إسرائيل بغارة جوية على خيمة بمحيط “مستشفى الشفاء” غرب مدينة غزة الصحافيين الستة، ما يرفع عدد ضحايا المهنة إلى 238 منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكان أنس الشريف قد تعرض لحملات تحريض إسرائيلية واسعة النطاق جراء نقله أحداث وتداعيات الإبادة التي تشنها تل أبيب في القطاع، إذ عمدت إلى قصف منزله في مخيم جباليا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد والده.

ونشرت إدارة صفحة الشريف عبر منصة “إكس”، وصيته التي كتبها في أبريل/ نيسان الماضي، والتي قال فيها: “أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين.. أوصيكم بأطفالها المظلومين، لا تنسوا غزة وكونوا جسورا للتحرير”.

وفي محاولة لتبرير جريمته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشريف “شغل منصب قائد خلية في حماس، وكان يخطط لعمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل”.

جدير بالذكر أن عدد الصحافيين الذين استشهدوا خلال الحرب العالمية الثانية بلغ 69 صحافيا، وفق منظمة “منتدى الحرية”، ولجنة حماية الصحافيين الأمريكيتين، بينما قدرت تقارير أخرى عددهم بـ150.

فيما بلغ عدد الصحافيين الذين استشهدوا خلال سنوات الغزو الأمريكي للعراق (2003-2011) حوالي 230، وفق منظمة مراسلون بلا حدود، وبلغ عدد القتلى من الصحافيين في حرب فيتنام (1955-1975) حوالي 66، وفق تقارير صحافية أمريكية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

