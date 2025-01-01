نقابة مغربية تستعد لمسيرات احتجاجية ضد الغلاء و”تكبيل” حق الإضراب

الرباط ــ “القدس العربي”:

حددت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، الأحد المقبل، موعدا للاحتجاج على “الغلاء وتكبيل حق الاضراب وتنكر الحكومة لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي”، في مسيرات ستجوب شوارع مختلف عواصم الجهات المغربية وعلى رأسها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وفي نداء المشاركة الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، استهلت النقابة العمالية المعارضة دعوتها للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية المرتقبة بالدار البيضاء، بالإشارة إلى السبب الأساسي وهو “انقلاب الحكومة على اتفاقها في الحوار الاجتماعي”، مؤكدة أن خطوتها الاحتجاجية تأتي “من أجل مواصلة الدفاع على حقوق ومكاسب الموظفين والعمال، وتنفيذ برنامجها النضالي”.

وحددت النقابة في ندائها أسباب تنظيم مسيرة الأحد في “استمرار الغلاء وتحطيم القدرة الشرائية والقضاء على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار لفائدة اللوبيات المتحكمة في الأسواق”، وأيضا “الإصرار على ضرب الحق الدستوري في الإضراب والتضييق على الحريات النقابية وشرعنة المزيد من الاستغلال للطبقة العاملة”.

كما أبرزت من بين أسباب نزول المسيرة الاحتجاجية، “تنكر الحكومة لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي، والتهرب من التفاوض حول المطالب العادلة والمشروعة للأجراء والموظفين”، بالإضافة إلى “الدمج القسري لكل من (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) و(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، والإصلاحات التخريبية للتقاعد ومدونة الشغل والتشجيع على المرونة والهشاشة في الشغل”.

وشملت دواعي المسيرة أيضا “إغلاق المقاولات الكبرى والصغيرة وتشريد العمال وتزايد البطالة والتسريحات وتفرج السلطات على الخروقات المهولة للقانون”، يفيد نداء النقابة، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء منطلقا للمسيرة الاحتجاجية.

الخطوة الاحتجاجية للنقابة المذكورة تأتي بعد لقاء وفد يمثل مكتبها التنفيذي بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بداية هذا الأسبوع، والذي انتهى بتشبث المركزية النقابية بموقفها الرافض لمشروع قانون الاضراب الذي وصفته بـ “التكبيلي”.

وفي بيانها الذي تلقته “القدس العربي”، أفادت النقابة العمالية بأن الوزير يونس السكوري، قدم الصيغة الجديدة لمشروع قانون الاضراب كما أبرز أن باب الحوار والتعديلات ما زال مفتوحا وأنه على استعداد للتعاطي الإيجابي مع مقترحات الكونفدرالية.

رد النقابة وفق ما ورد في بيانها، كان حاسما وهو رفض المشروع في صيغته الجديدة، لأنها مازالت تتضمن مقتضيات مكبلة للحق في الإضراب وأنها حافظت على جوهر المشروع السابق.

وشددت النقابة على المطالبة بملاءمة المشروع مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87 وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومراجعة تعريف الإضراب الذي يمنع ضمنيا الإضراب التضامني والسياسي والإضراب العامة، ومراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور.

وعبرت النقابة عن موقفها الرافض للصيغة الحالية للمشروع، عاقدة العزم على مواصلة النضال من أجل الحق النقابي والحق في الإضراب، كما دعت كافة مناضليها إلى مواصلة التعبئة للمشاركة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية المقررة يوم 5 كانون الثاني/ يناير المقبل في كافة عواصم الجهات.