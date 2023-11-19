نقابيون أفارقة يشيدون من الجزائر بصمود العمال الفلسطينيين في ظل العدوان.. ودعوات لتشكيل جبهة عمالية دولية لمساندة القضية

الجزائر- “القدس العربي”:

طغت الأوضاع في فلسطين على أجواء المؤتمر الثاني عشر لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية الذي انعقد في الجزائر، فيما دعا المشاركون إلى ضرورة التضامن مع العمال الفلسطينيين والإشادة بصمودهم في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف تدمير البنية التحتية في غزة وكامل الأراضي المحتلة.

وفي بادرة رمزية، استهل هذا المؤتمر الخاص بأعرق منظمة نقابية وحدوية أفريقي أشغاله بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء فلسطين وذلك إثر العدوان الصهيوني على غزة.

كما تم الاستماع إلى النشيد الوطني الفلسطيني ورفع الراية الفلسطينية، تجسيدا لمعاني التضامن الإفريقي العمالي مع فلسطين، علما أن المؤتمر شهد مشاركة أزيد من 100 مندوب نقابي يمثلون قرابة 50 دولة إفريقية وشخصيات دولية.

وقال وزير العمل الجزائري فيصل بن طالب في خطابه أمام النقابيين الأفارقة، إن الجزائر ستظل ملتزمة بمواصلة دعم نضالات الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص العمال في كفاحهم البطولي ضد انتهاكات الكيان الصهيوني إلى غاية استرداد حقوقهم المشروعة.

ودعا بن طالب إلى “حشد كل القوى الفعالة على المستوى المحلي والقاري والدولي من أجل الوقف الفوري لهذا الوضع اللاإنساني ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الجائر والقصف العشوائي على المجمعات السكانية والبنية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في قطاع غزة”.

من جانبه، أبرز أعمر تقجوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين صمود العمال الفلسطينيين في مواجهة آلة الدمار الإسرائيلية، معتبرا أن الحروب تعد أكبر متسبب في فقدان مناصب الشغل وهو ما يفرض على المنظمات النقابية الدولية التضامن مع عمال هذه البلدان ومساندة نقاباتها الوطنية من أجل مرافقة العمال في هذه الظروف العصيبة.

وذكر الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبد القادر عبد الله في هذا الصدد، إن هدف الاحتلال الصهيوني مما يجري في غزة هو إبادة كل مظاهر الحياة ودفع عمالها ومواطنيها للمغادرة في إطار مخطط التهجير الذي يسعى إليه الاحتلال.

وأبرز النقابي الفلسطيني أن العمال يدركون في الأراضي المحتلة هذه الرهانات جيدا وهم مستمرون في أداء واجبهم، بدليل ما تقوم به الطواقم الطبية وفرق الإغاثة ومختلف عمال المصالح الحيوية من جهود على حساب أرواحهم لتقديم الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين.

ودعا ممثل الاتحاد العام لعمال فلسطين المنظمات النقابية بما تملكه من ثقل في بلدانها للضغط من أجل وقف إطلاق النار الفوري وإجبار الاحتلال على السماح بدخول المساعدات الطبية والإنسانية وفك الحصار عن قطاع غزة وباقي مناطق الضفة الغربية.

ولفت نقابيون أفارقة في تدخلاتهم إلى أهمية التعبئة لمساندة العمال الفلسطينيين مشيدين بمستوى الوعي العمالي العالمي الذي ظهر في انخراط النقابات بقوة في المسيرات الداعمة لفلسطين في مختلف العواصم الكبرى معارضين حتى مواقف حكوماتهم المنحازة لإسرائيل في هذا الشأن.

وعلى المستوى السياسي، تواصل مختلف الأحزاب تنظيم نشاطات وتجمعات داعمة للقضية الفلسطينية. وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون أن حزبها شارك في عدة مبادرات نقابية وعمالية في إطار الوفاق الدولي للعمال والشعوب، من بينها رسالة وجهتها بصفتها منسقة الوفاق لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية التي تجتمع في الجزائر بغرض التنبيه لعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التنسيق لدعم العمال الفلسطينيين.

واعتبرت المرشحة الرئاسية السابقة أن القضية الفلسطينية تسجل انتصارات منقطعة النظير على المستوى الدولي، من حيث تحول الرأي العام الدولي لمساندتها بوصفها قضية عادلة وهو ما تعكسه المظاهرات المليونية في مختلف العواصم نصرة للشعب الفلسطيني المقاوم.

بدوره، أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن الجزائر من خلال تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون وضعت الأمور في نصابها منذ البداية عندما فرقت بين الإرهاب والمقاومة.

وأوضح بن قرينة في تجمع شعبي أن المرجع في تحرك الأحزاب هو “إعلان الرئيس بكل وضوح دعمه القوي والثابت للقضية الفلسطينية”، وأن “المقاومة ليست إرهابا وإنما هي جهاد من أجل تحرير وطن”. ودعا هذا السياسي الفلسطينيين إلى “الثبات في أرضهم والتمسك بخيار المقاومة لتحقيق النصر الذي تبقى حقائقه واضحة” رغم ما قال إنها “غيوم المطبعين والمتخاذلين والإعلام المضلل”.

وأكد المتحدث تبني المبادرة التي أعلنها الرئيس تبون لمقاضاة الكيان الغاصب أمام محكمة الجنايات الدولية”. كما لم يفته الإشادة بما تقدمه المقاومة من بطولات على الأرض، مخاطبا رجالها بالقول: “لقد فضحتم بل وضّحتم للعالم من هم الرجال والأوفياء ومن هم أشباه الرجال والخونة، ومن هم داعمو المقاومة ومن هم المتآمرون عليها”.

واعتبر أن الجزائر اليوم تعيش نفحات ثورة نوفمبر ضد الاستعمار الفرنسي من جديد مع انتفاضة طوفان الأقصى على يد كتائب القسام واصفا ما يجري بأنها انطلاقة لتحرير فلسطين ولقَبرِ مسلسلات التطبيع والاستسلام وما يُسمى بالسلام”. وشدد في السياق على ضرورة “الضغط على الدول المطبّعة مع الكيان الصهيوني من أجل فكّ الارتباط معه وإعلان التوبة من التعامل معه”.