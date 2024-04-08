نقاد الدراما العرب يختارون عددا من النجمات تصدرن المشهد الدرامي في مصر

القاهرة – «القدس العربي»: بدأت حمى الاستفتاءات تغزو مواقع التواصل حول تألق النجوم والنجمات، وبدأت المفاجآت أيضا تتضح حول من يتصدر المشهد في كل دولة عربية.

وتحمل جوائز النقاد للدراما العربية عدة مفاجآت، أبرزها اختيار 10 نجمات شاركن في بطولة 8 مسلسلات مصرية فقط عرضت ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وحلت النجمة يسرا اللوزي بطلة مسلسل «صلة الرحم» في صدارة القائمة ومعها بطلة نفس العمل أسماء أبو اليزيد، كما تواجدت ياسمين رئيس، بطلة مسلسل «جودر» برفقة زميلتها في المسلسل نور اللبنانية، ومن بين كل نجمات الجزء الرابع من مسلسل «المداح أسطورة العودة» تم اختيار الفنانة هبة مجدي.

كما شارك مسلسل العتاولة في قائمة أفضل الممثلين بثلاثة نجوم هم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، لكنه قدم لقائمة أفضل ممثلة الفنانة زينة فقط، وتم استبعاد فريدة سيف النصر، رغم تألقها ومي كساب، رغم إشادة عدد كبير من النقاد بها.

وضمت القائمة الفنانة مي عمر عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، والفنانة عائشة بن أحمد عن مسلسل «بدون سابق إنذار» والنجمة صابرين عن مسلسل «مسار إجباري» وسلمى أبو ضيف عن مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة.

وكانت المفاجأة أن القائمة خلت من عدة أسماء بارزة توقف أمامها أعضاء لجنة تحكيم جوائز النقاد للدراما العربية، من أبرزهم بطلة مسلسل الحشاشين ميرنا نور الدين، رغم أن لجنة النقاد العرب قدمت تقريرا مفصلا عن تألقها قالت فيه: استطاعت ميرنا نور الدين ان تحتفظ لنفسها بمكانة متقدمة وسط المنافسة القوية في موسم رمضان 2024، بعد أن دخلت شخصيتها دنيا زاد في مسلسل «الحشاشين» في صراع مباشر مع شخصية حسن الصباح التي يقدمها كريم عبد العزيز في المسلسل.

كما خلت القائمة من اسم نجمة الكوميديا انتصار، رغم إشادة عضو لجنة النقاد العرب الناقدة الفنية رحاب ضاهر بموهبتها قائلة: انتصار ممثلة ذات موهبة عالية جسدت دور الأم الكادحة بكل واقعية وبدون مكياج في «أعلى نسبة مشاهدة»، ويعتبر من أجمل أدوارها وتستحق أن تحصل في الأعمال الدرامية مساحة أوسع.

ورغم إشادة اللجنة أكثر من مرة بمسلسل «سر إلهي» خلت القائمة من اسم بطلة العمل روجينا، كما غابت النجمة غادة عبد الرازق بطلة مسلسل «صيد العقارب». وتم تجاهل اسم دينا فؤاد بطلة مسلسل «حق عرب»، ولأول مرة تغادر نيللي كريم قائمة الأفضل في موسم رمضان.