نقاش كاذب بدوافع داخلية إسرائيلية حول تدمير الحجر بعد قتل عشرات آلاف البشر

الناصرة- “القدس العربي”: تشهد إسرائيل جدلاً حول تسجيل ملاحظة سلبية في الملف الشخصي لقائد عسكري لقيامه بإصدار أمر بتفجير عمارة جامعة “الإسراء”، جنوب مدينة غزة، قبل نحو شهرين، دون تلقي ترخيص مسبقاً من قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يارون فينكيلمان.
الجدل بين من يؤيد القبضة الحديدية والقصف دون تمييز والمتحفّظين والخائفين من تبعات الجريمة على مكانة إسرائيل وصورتها في العالم، بين من يحمّله هو والمستوى العسكري مسؤولية “الفوضى” ومن يوجّه إصبع الاتهام له وللمستوى السياسي. والحديث يدور عن قائد وحدة “99” الجنرال براك حيرام، الذي سبق وبرز اسمه في بدايات الحرب على غزة حينما تبيّن أنه أمرَ بتفجير أحد بيوت مستوطنة “بئيري” في منطقة “غلاف غزة” بقذيفة دبابة لقتل مقاتلين من “حماس”، رغم وجود 12 إسرائيلياً معهم ما أدى لقتلهم جميعاً.
ويتزامن كشف إذاعة جيش الاحتلال، أمس، عن تسجيل ملاحظة في الملف الشخصي لبراك حيرام، مع تسريبات وتقارير صحفية عبرية عن اعتباره مرشحاً لوظيفة السكرتير العسكري لرئيس حكومة الاحتلال، وهي وظيفة مرموقة يتنافس عليها عددٌ غير قليل من العسكريين الحاليين والسابقين عادة.
رغم محاولات تضخيم إجراء قائد الجيش يبقى “العقاب” سخيفاً مقارنة بالجريمة التي تعتبر جريمة حرب، والجدل حوله كثير من النفاق وخلط الحسابات
وقال الناطق العسكري، رداً على الكشف الصحفي عن “تسجيل الملاحظة الشخصية”، إن تدمير مبنى جامعة “الإسراء” خضع لعملية تحقيق داخل الجيش، وتم رفع استنتاجاته لقيادة هيئة الأركان.
وزعم الناطق العسكري هغاري أن “حماس” استغلت العمارة لمجهود عسكري ضد القوات الإسرائيلية، لكن العملية تمّت دون تراخيص مطلوبة مسبقاً، ما دفع لتسجيل ملاحظة شخصية بملف القائد المسؤول.
ورغم محاولات تضخيم إجراء قائد الجيش المذكور يبقى “العقاب” سخيفاً مقارنة بالجريمة التي تعتبر جريمة حرب، وفق القانون الدولي، والجدل حوله فيه كثير من النفاق وخلط الحسابات، فهل يعقل أن يتم السماح بقتل البشر ومن ثم البكاء على الحجر؟
لليوم الثاني يتواصل الجدل الإسرائيلي الداخلي بين مؤيد لمبادرة قائد الجيش هليفي بتسجيل ملاحظة في سجل حيرام، ولكنه يجري ليس حول الجانب الأخلاقي الإنساني في عملية تدمير جامعة فلسطينية، بقدر ما هو نقاش بين يمين ويسار صهيوني متواصل حول قضايا قديمة جديدة هي داخلية في الأساس.
في نطاق هذا النقاش، قال وزير الأمن الأسبق، رئيس حزب “يسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إن الانتقادات الموجهة لحيرام على خلفية أوامره بقصف البيت في بئيري وجامعة “الإسراء” في غزة، وترشيحه لمنصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة ليست مبررّة، وهاجم المستوى السياسي، وقال إنه لو تصرف بشكل مغاير لكان بالإمكان منع السابع من أكتوبر.
وعن ذلك يضيف ليبرمان، اليوم، في حديث لموقع “والا” العبري: “أعرف حيرام قبل أن يصبح قائداً كبيراً، وثمّنت مساهماته العسكرية”. وبرّر ليبرمان دعمه لحيرام، رغم ارتكابه هذه الجرائم، بالقول إن حيرام “تصرّف كما يتوقع من قائد كبير مثله”. وتابع: “صحيح أن التعليمات لا تطبق حرفياً بمنظومة التعليمات العسكرية، لكنه عمل ويعمل وفقاً للظرفية، ويتخذ مبادرة ويتحمل مسؤولية. لو تصرف قائد وحدة غزة، في ليلة السابع من أكتوبر، على هذا النحو، ودون انتظار الأوامر من فوق، عقب سماعه إنذارات متتالية، لكان بالمقدور منع فظائع طوفان الأقصى”.
وضمن مناصرته لحيرام يتساءل ليبرمان: “هل تريدون أن يتحرك كل ضابط رفيع مع محامي دفاع لجانبه؟ لم تسجل ملاحظة واحدة في الملفات الشخصية للمسؤولين عن الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر، فلماذا يتم تسجيل ملاحظة في ملف حيرام بالذات؟”.
كما قال ليبرمان إنه “لو كان أرئيل شارون عالقاً في الناحية البيروقراطية، خلال السادس من أكتوبر عام 1973، واستمع فقط لتعليمات عسكرية من فوق، لما كنا هنا موجودين اليوم، حيث لم ينتظر التعليمات، وبادر وسط قيام بمغامرة وتحمّل مسؤولية”.
ويتابع: “في حالة حيرام يقومون ببث رسالة مقلوبة. المسؤول عن الفشل الذريع خرج دون أن يصاب بخدش واحد. من قاتل وبادر دون انتظار التعليمات الفوقية يتعرض للتوبيخ، وهكذا نقوم بردع الضباط الكبار عن القيام بمبادرة”.
النقاش يجري ليس حول الجانب الأخلاقي الإنساني في عملية تدمير جامعة فلسطينية، بقدر ما هو نقاش بين يمين ويسار صهيوني متواصل حول قضايا قديمة جديدة داخلية
وعندما يسأل ليبرمان؛ بحال كنتَ وزيراً للأمن، وتلقيت مكالمة من البيت الأبيض تحمل سؤالاً لماذا قمت بتدمير جامعة فلسطينية كيف كنت ستجيب؟ يقول: “كنت سأقول إن هناك أساساً للافتراض بوجود مخرّبين داخل الجامعة الخالية من الطلاب، وهناك احتمال أنها تحتوي على أنفاق، ونحن تصرفنا وفق المنطق العسكري الأمني، وهكذا كان الجيش الأمريكي سيتصرف بالضبط”.
وجدد ليبرمان حملته على حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، واتهمها بالكذب والتضليل، وقال إنها “أخرجت ثلاثة أرباع القوات من قطاع غزة وفي نفس الوقت تزعم أنها تتجه لاحتلال رفح، وهذه كذبة، مثلما أن نصر الله لا يملك وقتاً للضحك من كثرة تهديدات غالانت بالحرب على لبنان”.
ويضيف: “في ظل الروح الانهزامية الحالية تقلّصت مساحة إسرائيل في الشمال والجنوب لتصبح هي المساحة بين الخضيرة وبين غديرا فقط”.
في نطاق النقاش حول أمر حيرام بتدمير جامعة “الإسراء”، دعا المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوسي يهوشع لتوجيه اللوم لقائد هيئة الأركان العامة، كونه هو المسؤول عن الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل، والذين ما زالوا يجلسون على مقاعدهم الوثيرة دون أن يسجّل أحد ملاحظات سلبية في ملفاتهم الشخصية.
ويتساءل يهوشع؛ بأيّ حق أخلاقي يستطيع هؤلاء أعضاء هيئة الأركان تسجيل ملاحظة في ملف القائد براك حيرام، وهو ضابط ممتاز عرّض حياته للخطر من أجل إصلاح إخفاقاتهم؟
وضمن هذا النقاش، الذي يؤججه السباق على وظيفة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وتختلط فيها الحسابات والاعتبارات، يقول المعلق السياسي في الصحيفة ذاتها بن درور يميني، اليوم، إن إصبع الاتهام ينبغي توجيهه للمستوى السياسي.
في مقاله يقول بن درور يميني: “كما كل شيء عندنا، فكل شيء سياسي وغير موضوعي. الناطقون بلسان اليمين حولوا حيرام لابنٍ غالٍ وعزيز، وبذلك عملياً هم لا يساعدونه بل يمسّون به، ويمسّون بالجيش وبإسرائيل من خلال التقسيم بين قادة شجعان يفجّرون عمارات داخل القطاع وبين قادة آخرين. فاتركوا حيرام جانباً، فهو ليس بطلاً وليس ضحية، وينبغي توجيه الاتهامات للمستوى السياسي.
هو إصدار عقوبة (الإعدام) على زي (الموظف/العسكري) بسبب ما فعله من (ظلم) إلى أهل (فلسطين) بالتعاون مع الكيان الصهيوني ممثل في السفارة في العاصمة الأمريكية، داخل نظام المتحدة عام 2024، في رمزية واضحة عملية حرق (نفسه)، من الله سبحانه وتعالى،
وللتوضيح، معنى كيفية تلخيص (الحكمة) الإنسانية في شعر (عبدالرزاق عبدالواحد)
https://youtu.be/_2I-WyPmv3o?si=trY8AXxtFo_egYQi
وإجادة عملية تمثيل/تصوير الإلقاء ك(مُنتَج لغوي) في برنامج (أضواء المدينة) في فضائية الشرقية.
فهل هذا تمثيل أو تصوير معنى مفهوم (نجاح) الفريق أو المهنة أو الوظيفة أو العمل التطوعي (وقف/للتعليم/لتكوين جيل المستقبل)، على أرض الواقع؟!
رمضان مبارك، أي الخير موجود، التطبيق العملي، في معنى العمل في خدمة، نصرة المظلوم، من نموذج من نماذج دول مجلس التعاون، سلطنة عُمان،
كتبها الله في صالح أعمالك يا كل مخلص، في شركة الرؤية العُمانية (الجريدة والموقع ودار النشر) بقيادة حبيبنا ا. حاتم الطائي
https://youtu.be/wHdW54nz8-k?si=JNgQsdBiQkuwtQV_
أرجو من الله، أن يستيقظ، ملك الأردن والمغرب ومحمود عباس وعبد الفتاح السيسي، وغيرهم قبل فوات الأوان ويتوقف التقصير، وتغيير زاوية الرؤية،
وتجاوز عملية التزييف والغش إن لم يكن النفاق والتزويق (كل أنواع النفاق) أو الفساد في تكوين هالة (الظلم) أو (الهيبة) من قول الحق، لأي إنسان (ة) مؤمن (ة) بوجود خالق ويوم آخر، لتحقيق (العدالة)، داخل الأسرة أو الشركة أو المجتمع،
في ضرورة استرجاع وحماية كل وقف من الأوقاف المُسجلّة في (الأرشيف العثماني) من أجل منع التحرش والاستفزاز والتعدي، الذي حصل بعد تقسيم تركة الدولة العثمانية، عند تكوين نظام الأمم المتحدة، بعد عام 1945،
على حق كل مسلم أو مسيحي بل وحتى اليهودي وبقية الملل التي كانت محمية أيام الدولة العثمانية، داخل الكيان الصهيوني، أو بقية كيانات سايكس وبيكو،
هلال رمضان في عام 2024، يعتمد على (الرؤية) في لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
ولا يعتمد على علم الفلك وحساباته أو سلطة فلان أو علان، لتثبيت ذلك،
فلذلك أنا أصوم، مع من رأى الهلال، في أي مكان، لأن مفهوم مواطن (العولمة) من خلال الآلة الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة، يستطيع معرفة هل هناك من رأى الهلال في أجواء (العولمة)، أم لا، لو أراد ذلك، فالكرة في ملعبك أنت وليس في ملعب موظف/مسؤول الوظيفة أو سلطة إدارة وحوكمة (تدوين اللغة/الترجمة في بيت الحكمة أو مجمع اللغة)، لمن يؤمن بمفهوم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، والله أعلم.😉🤨
نحن لدينا حل، لمن يُريد الإصلاح، مشروع صالح (التايواني) Seeking FAITH، كمنافس إلى مشروع مبادرة طرق وحزام الحرير (الصيني)، لربط إدارة وحوكمة أي (دولة) مع أدوات سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)، بداية من عمود الكهرباء، من خلال مفهوم (الكهرباء الأرخص) أو براءات الاختراع إلى (د علي الفؤادي) من العراق.🤨😉
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقاش كاذب بدوافع داخلية إسرائيلية حول تدمير الحجر بعد قتل عشرات آلاف البشر. هؤلاء الصهاينة قتله كاذبون ومنافقون وكل هذا النقاش يتعمدون تسريبه للتضليل الداخلي والخارجي واذا لحظنا هم يترحمون على أيام شارون ولولا شارون ما كنا هنا اليوم هذا كلام خطير وشارون سفاح مثلهم وجميع الحكومات الإسرائيلية لا يوجد بها حمائم وصقور كلهم قتلة يذبحوننا والفرق الأسلوب والطريقة ولا يجب علينا ان نصدق ما يقولون عقيدة الجيش الإسرائيلي قتل وتدمير وتخريب وقتل كل من يختلف عنهم ومعهم هل هؤلاء الصهاينة عندهم مبدأ عندهم ضمير عندهم اخلاق هل هؤلاء يخافون الله لكي يراجعون انفسهم ويدور مثل هذا الحوار بخصوص تفجير جامعة الإسراء بعد كل ما تم في غزة من قتل للقتل وتدمير للتدمير وتجويع أطفال ونساء وكبار السن وقتل المدنيين والتباهي بجرائم حرب لا يجب علينا ان نصدق من يدبر لنا الفتن والمؤامرات انا من الذين لا يعتمدون على احد يجب الاعتماد على الله والأخذ بما امرني به ربي من الأسباب وعلى نفسي أي شيء غير هذا ضمار وخراب ولن تنهض هذه الامة بدون التكاتف والتلاحم وطول ما نحن على هذا الحال الخير والسلام بعيد اكثر مما نتخيل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.