نقاش كتاب «جغرفة السجن في الحيز والوعي الفلسطيني»: صراع وجودي محوره الأرض

بيروت: القدس العربي: دائماً يصلنا جديد مدهش من الأسرى في سجون الإحتلال الصهيوني. لأيامهم في السجون سبل نضال خاصة بها. نضال كي يبقى العقل نيراً، والشعلة متّقدة لمتابعة الطريق من أجل أسمى قضية سجنوا لأجلها. شتى انواع الإبداع الفكري والأدبي يصدر تباعاً من السجون. جديد السجون في الأراضي الفلسطينية المحتلّة كتاب صدر عن دار الفارابي وأكاديمية دار الثقافة للأسير منذر خلف مفلح بعنوان “جغرفة السجن في الحيز والوعي الفلسطيني”. ندوة ناقشت الكتاب بدعوة من أكاديمية دار الثقافة في مخيم مار الياس، تحدّث فيها استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني، والأسير المحرر والباحث في الشؤون الاسرائيلية الدكتور نبيه عواضة.

برسالة مسجلة من شقيق الأسير مؤلف الكتاب بدأت الندوة. رسالة عرّفت الحضور إلى شخصية منذر مفلح، الذي ينتمي إلى عائلة من الشهداء والأسرى. وهو من نشطاء الانتفاضة الأولى، واعتقل إثرها وهو طفل. درس في جامعة النجاح وبات مطلوباً ومطارداً منذ انتفاضة الأقصى، واعتقل. أدت إدارة السجن التحية له لصموده أثناء التحقيق دون البوح بإسمه. سبعون يوماً من الإعتقال والتعذيب وإسمه مجهول، إلى أن كُشف بإخبار من عميل. في حريته وفي سجنه تميز منذر مفلح بكونه قارئاً نهماً بحسب رسالة شقيقه.

في الحديث عن الكتاب أعلن الدكتور حسن جوني ضعفه الشخصي حيال قضية الأسرى، يقابلها فيض من مشاعر الكرامة نتيجة صمودهم. وبخصوص كتاب مفلح بدأ جوني من المقدمة التي كتبها الأسير أحمد السعدات ليعلن “إنهما أسيران ويفهمان بعضهما بعضاً، ويفهمان معنى التعذيب ومقاومته”. وفي محاولة لتصنيف الكتاب قال: برأيي أن كتاب “جغرفة السجن في الحيز والوعي الفلسطيني” لا يصحّ تصنيفه في خانة الأدب أو الرواية، أو علم الاجتماع أو الفكر السياسي، أو الانتروبولوجيا. فهو كامل وشامل.

وأضاف: بصفتي استاذ في القانون الدولي أرى كل حرف وكلمة في الكتاب إنما هي نابعة من معاناة مفلح الشخصية ومعاناة الشعب الفلسطيني، لا بل معاناة الانسانية. مفلح يمتلك أسلوباً مميزاً في سرد الأفكار، وأدوات البحث العلمي، وكذلك طرق البحث. أطل في كتابه على الفكر العالمي، وفي المكان الصحيح وضع أقوال كبار المفكرين، واستطاع استخدام نظرياتهم لشرح معاناة الأسرى.

وإنطلاقاً من مؤلف منذر مفلح وجد الدكتور جوني “أن قضية فلسطين ليست قضية حقوق إنسان فقط، ومثلها قضية الأسرى. ما وجدناه في الكتاب هو وعي آخر. لقد ركز مفلح في كتابه على نقطة مختلفة عن تعذيب الأسير. وهو تركيز للسيطرة على مجتمع بأكمله، وليس فقط حجز حريته. وفي الكتاب نجد علم النفس، وعلم الإجتماع، والقانون والنضال الإنساني. ونقرأ عن تجارب الاستعمار، وكيف استطاعت الحركة الصهيونية الدمج بين العهدين القديم والجديد من الإنجيل والتورات، والتي أدت لولادة تيار المسيحية المتصهينة في الولايات المتحدة.”

وخلُص جوني للقول: “كتاب منذر مفلح يتضمن بياناً جديداً للقضية الفلسطينية باعتبارها حجر الزاوية في فضح الرواية الصهيونية. كتاب يحمل نظرة مستقبلية، مميزاً بين احتلال فلسطين وأي احتلال آخر. برع مفلح في تصوير هدف السجان في السيطرة على الوعي، ونُقل عن مفلح قوله أن الكلبشات ليست في الأيادي بل في العقول.”

للأسير المحرر الدكتور نبيه عواضة كتابان في أدب السجون هما “فلسفة المواجهة والدوائر الهندسية”، وهو بدأ كلمته حول كتاب منذر مفلح بالقول: أن الحديث عن أدب السجون كان ينحصر في البداية بظروف الاعتقال، ومجريات التحقيق. وأشار إلى أهمية ودور النقاش بين الأسرى داخل السجون. وطبيعة النضال واختلافه بين السجن وخارجه. ومنها على سبيل المثال علاقة الأسير مع المحامي والمحاكم الاسرائيلية. كذلك كان يدور نقاش حول جدوى تضييع الوقت في المطالبة بزيادة ساعات الزيارات وغير ذلك، مشيراً إلى أهمية الدور المفصلي الذي لعبه الأسير الشهيد الكاتب وليد دقة في تثقيف وتوعية الأسرى على قضاياهم. إذ ركز دقة على أن قضية الأسرى داخل السجن معركة لها خصوصيتها ولها قوانينها.”

ومن خلال كتاب منذر مفلح رأى عواضة “أن كل فلسطين بمثابة سجن، وما السجن الصغير إلا صورة عنها. أعادنا الكتاب إلى أصل الصراع، مميزاً بين الحرية والتحرر، وبين استعمار وآخر. ركز الكاتب على أن الصراع وجودي ومستمر بعدة أدوات، وجوهره الأساسي الأرض. وورد في صلب كتابه سياسة كي الوعي التي يمارسها السجّان”.