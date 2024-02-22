«نقاط التفتيش» الإسرائيلية في غزة: قتل وتعذيب واعتقالات

غزة ـ «القدس العربي»: يمارس الاحتلال سياسة القتل والاعتقال والتعذيب ضد الفلسطينيين في نقاط تفتيش يقيمها على مداخل ومخارج مناطق يسيطر عليها في غزة.

ولم تلق هذه النقاط التغطية الإعلامية الكافية، باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة ممنوع التصوير فيها. لكننا استطعنا توثيق بعض شهادات المارين خلالها، كما رصدنا بعض الفيديوهات القصيرة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما صورها جنود الاحتلال أنفسهم منتشين بما يقومون به من إذلال للمواطنين وتعريتهم من ملابسهم.

تحت المراقبة

ونقاط أو «كونتينرات التفتيش» هي ممرات حديدية ضيقة مزودة بكاميرات يراقبها جنود الاحتلال وضباط من جهاز الأمن العام الإسرائيلي من وراء الدبابات، إذ يصنفون المواطنين المارين على تلك النقاط إجباراً وهرباً من قصف الاحتلال، إلى فئات عدة. ويوجهون لهم الأوامر بالميكروفونات، فقسم يجري اعتقاله، وآخر يختفي قسرياً ولا يظهر إلا بعد مدة طويلة جثة هامدة مقطعة الأطراف تُسلم إلى الهلال الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم ليجري دفنها في رفح.

مؤخراً أقامت قوات الاحتلال نقطة تفتيش قرب جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس، في أثناء إجبارها النازحين على مغادرة مراكز الإيواء إلى مدينة رفح، ليمروا على نقطة التفتيش تلك، ويجري اعتقال عددٍ كبير من الشباب وحتى كبار السن. بعضهم أُرسل إلى السجون، بينما مُورِست صنوف الإذلال ضد البعض الآخر.

ثلاثة من الشباب جرى اعتقالهم ثم الإفراج عنهم بعد 24 ساعة، قالوا لـ «القدس العربي» على عجل إن جنود الاحتلال ساقوهم خلف الدبابات وأخذوا في إرهابهم عن طريق إطلاق الرصاص على الأرض قرب أقدامهم، وأجبروهم على خلع ملابسهم في أجواء طقس باردة.

الناشط الحقوقي، بكر التركماني، تحدث لـ «القدس العربي» عن نقاط أو «كونتينرات التفتيش» وعرفها بأنها «نقاط عسكرية يقيمها الاحتلال في وقت الحرب في أماكن مدنية مكتظة بالمدنيين لا يجوز فيها القتال أصلاً».

واعتبر أن هذه النقاط «تمثِّل انتهاكاً صارخاً لجميع قوانين الحرب وحقوق الإنسان».

وأشار إلى أن الغزيين يؤمرون باجتيازها رغماً عنهم بعد تهديد أماكن سكنهم ومخيماتهم بقصف الطائرات ومهاجمة جنود الاحتلال لبيوتهم، فيضطرون للهرب من الموت إلى موت أو من موت إلى تعذيب».

المواطنون يؤمرون باجتيازها رغماً عنهم بعد تهديد أماكن سكنهم

مقطع فيديو قصير حصلنا عليه يوثق انتهاكات للاحتلال في الجانب الغربي من قطاع غزة. الفيديو يُظهر عشرات الغزيين متراصين في صفوف، راكعين على الأرض بعد أن أجبروا على ارتداء أكفان بيضاء وأغطية برتقالية للأعين، بينما يقف أحد جنود الاحتلال شاهراً سلاحه يدخن سيجارة، لينتهي الفيديو دون أن نعلم مصير هؤلاء «هل قُتلوا في مشهد لا يوحي إلا بمجزرة مقبلة أم تم الاكتفاء باعتقالهم وتعذيبهم؟».

جثث متحللة

ما يؤكد رواية القتل بعض الفيديوهات الأخرى التي حصلنا عليها، حيث كشفت عن جثث متحللة بالقرب من نقطة تفتيش في «نتساريم» التي كانت مستوطنة إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة واضطُر جيش الاحتلال لتركها تحت وطأة ضربات المقاومة عام 2005. بينما أظهرت صور أخرى كباراً في السن جرى إعدامهم بالرصاص وتصفيتهم على بُعد أمتار من السماح لهم بالمرور من نقطة تفتيش.

مهند الديب، أحد الناجين من «كونتينرات التفتيش» يروي لـ «القدس العربي» تفاصيل 24 ساعة من الإذلال على يد جنود الاحتلال.

ويقول إنه «كان محظوظاً بإطلاق سراحه بين الكثيرين الذين اعتقلوا، فمنهم من قُتل، ومنهم من لا يزال معتقلايُعذب وسط مصير مجهول».

وأوضح أنه احتُجز في نقطة عسكرية قرب حي الأمل في مدينة خان يونس، حيث تمت تغميته وتركيعه ومنع الماء والطعام عنه يوماً كاملاً.

وزاد: «كنت أسمع أصوات الرصاص بين الحين والآخر، وأصوات جنود الاحتلال يضحكون، وأصواتا لأناس تتألم».

يحكي الرجل الستيني عن عمليات قتل وتعذيب منظمة للمعتقلين الغزيين في نقطة التفتيش، «فمن كان ينجو من القتل كان يتعرض للضرب برأس السلاح ولطعنات خفيفة عشوائية بالسكين» وفق قوله، مضيفا أن «من كان يحاول النهوض من وضع القعود على الركب كان يواجه إما برصاصة في رأسه أو ضربة من رأس البندقية».

علي اليازجي، زميل الديب في سلخانة نقطة التفتيش، وهو شاب عشريني، يشير إلى أنهم اعتقلوه من بين أفراد عائلته، التي عبرت نقطة التفتيش دون متاع أو نقود بعدما أجبرهم جنود الاحتلال على ترك ملابسهم وطعامهم وبعض الأواني على الطريق، كما أخضعوهم إلى تفتيش ذاتي وسرقوا ما معهم من نقود.

يقول لـ «القدس العربي» إنهم «سمحوا لأبيه وأمه وأخته الصغيرة بالمرور، بينما احتجزوه هو» مضيفاً أنه حاول النهوض من وضعية التركيع المؤلمة لكن جنود الاحتلال عاجلوه بالضرب والشتم».

وأوضح أنهم تركوهم ليلة كاملة في العراء خلف الدبابات، فريسة للبرد والصقيع بعد أن جمعوا بطاقات الهوية الخاصة بهم للاستعلام عنهم «كنت محظوظاً لأنهم تركوني، لكنهم قتلوا وعذبوا الكثيرين. كبار سن ونساء ما خلوا».

وأشار إلى سماعه سيدة تصرخ «لا تلمسني يا حقير» بعد أن جردها جندي الاحتلال من ملابسها وانتهك حرمة جسدها.

الحقوقي الفلسطيني، جميل سرحان، حذر من تخطيط الاحتلال لزيادة أعداد «كونتينرات التفتيش» موضحاً لـ «القدس العربي» أنهم يقيمون كمائن المتحركة بالتزامن مع اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والأحياء الواقعة جنوبي قطاع غزة، مستشهداً بنقطة تفتيش أقيمت في محيط مستشفى ناصر في خان يونس قبل أيام.

وأكد أن الاحتلال أقام كمائن أخرى ثابتة على طريق صلاح الدين الرئيسي، وشارع الرشيد على شاطئ البحر بين رفح وخان يونس، مشددًا أنه يجد متعته في الكمين الأخير متلذذًا بتعذيب وقتل المواطنين الهاربين من تهديدهم بالموت لينتهك ما تبقى من حياتهم وأرواحهم.

يوضح أن تمدد الاحتلال وسيطرته على مفاصل غزة مكَّنه من إقامة العديد من نقاط التفتيش؛ لفرز المواطنين والتحقيق معهم بسقف مفتوح يسمح له بقتلهم أثناء التحقيق دون أدنى مساءلة في ظل أجواء الحرب والإبادة التي منحته تصريحاً مفتوحاً للفتك بأرواح الغزيين، ودون مطالبته بإعلام الصليب الأحمر عن أسماء المعتقلين وأعدادهم.

نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة، ينتقد ما وصفه بـ «العجز المحلي والعربي والدولي الكامل» عن توفير أدنى حماية أو مراقبة دولية لما يجري للمدنيين في نقاط التفتيش «حيث يستفرد جنود الاحتلال المتوحشون بالنساء والأطفال والرجال في الظلام».