نقص الأغذية والمياه في غزة يهدد حياة مرضى الكلى

غزة – «القدس العربي»: يعاني قطاع غزة من انقطاع دائم في التيار الكهربائي وعجز في تأمين المياه المعدنية والمياه المفلترة أو المياه المُقطرة، بالإضافة إلى عدم توفر الغذاء المناسب وإنما فقط الأطعمة المعلبة. كل هذه المعطيات زادت تعقيد الأوضاع الصحية لدى المواطنين، تحديداً مرضى الكلى والفشل الكلوي.

وتقول منى حلس (51 عاماً) لـ»القدس العربي»: «أُصبت بالفشل الكلوي منذ عام، تدهورت حالة الكليتين نتيجة التهابات شديدة في الكلى وارتفاع وظائف الكلى خلال فترة النزوح لجنوب قطاع غزة. ومع زيادة تدهور حالتي الصحية لم أكن أتلقى العلاج المناسب من المستشفيات بسبب الضغط الشديد على المستشفيات الحكومية خلال فترة الحرب، واستمرت حالتي في التدهور إلى أن وصلت لغيبوبة. في ذلك الوقت قرر الأطباء البدء الفوري بالغسيل الكلوي لتفادي مرحلة الخطر، واستمر الأمر حتى الآن فأصبحت بحاجة لإجراء زراعة كلى لأتعافى».

وأضافت: «كنت أشرب المياه التي توفرها البلدية خلال فترة النزوح، كنت أعلم أنها غير مناسبة للشرب لكن لا أستطيع شراء المياه المفلترة أو المياه المعدنية. وكنت أتناول معلبات فول وسمك معلب، والمواد الحافظة أضرت بكليتي. بدأت الغسيل في مستشفى شهداء الأقصى، وحتى بعد تدهور حالتي الصحية لم أتمكن من تناول طعام صحي يحسن من حالتي، إنما بقيت أتناول المعلبات والبقوليات».

وضع المستشفيات صعب

وذكرت أنها في حاجة لغسيل كلى مكثف بسبب تراكم السوائل في جسدها، ولكن بسبب الضغط الشديد على أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة كان مخصصاً لها غسيل كلى مرتين أسبوعياً، الأمر الذي فاقم حالتها وتسبب بدخولها العناية المكثفة. هي حالياً تتلقى في بعض المرات ثلاث جلسات غسيل كلى وفي مرات أخرى مرتين، وذلك حسب توفر الوقود والمياه المقطرة التي تُشغل أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفى الشفاء، الذي بدأت تتلقى فيه العلاج مؤخراً عقب آخر نزوح لها.

وأشارت حلس إلى أنها لا تسعى حالياً لزراعة الكلى بسبب عدم إتاحة السفر لمرضى الفشل الكلوي، لكنها تنتظر إعادة فتح معبر رفح البري أمام الحالات الطبية لتحصل على تحويلة علاج بالخارج لإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، كون هذه الجراحة لا تُجرى في قطاع غزة، رغم أن أبناءها أبدوا استعدادهم للتبرع لها بالكلى.

من جهتها، قالت سعدية زقوت زوجة المريض مصباح زقوت -الذي لا يقوى على الكلام-: «زوجي مريض فشل كلوي، خلال فترة الحرب تعرض لوظائف كلى مرتفعة نتيجة ارتفاع ضغط الدم المزمن خلال فترة انقطاع أدوية علاج الضغط في القطاع، وتفاقمت حالته الصحية بارتفاع البوتاسيوم بالدم ومن ثم تعرض لجلطة نتيجة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع البوتاسيوم».

وذكرت لـ»القدس العربي» أنها أُصيبت خلال فترة الحرب ومع ذلك كانت تنقل زوجها لساعات عبر كرسي متحرك من مخيم نزوحهم إلى مستشفى الشفاء ليتلقى الغسيل الكلوي. ونتيجة انقطاع الكهرباء أو نقص المياه، في كثير من المرات لا يستوفي جلسات الغسيل الكلوي الخاصة به، مما يعرضه لانتكاسة صحية ويضطرون لإعادته للمستشفى من جديد لإجراء غسيل طارئ.

وأضافت: «كان وما زال زوجي يتناول الطعام المتوفر وهو المعلبات والفلافل والبقوليات. جميع هذه الأصناف غير مسموحة لمريض الضغط والفشل الكلوي، ولكن لا يتوفر غيرها، وإن توفرت أصناف أخرى تكون أسعارها غالية جداً، وفي كثير من الأحيان لا نستطيع توفير الغذاء المناسب له. وبالإضافة لحاجته للمياه المعدنية، فهي غير متوفرة نهائياً منذ عدة أشهر».

وخلال جولة فريق «القدس العربي» في أقسام الكلى الصناعية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وفي مستشفى شهداء الأقصى، كانت كافة المقاعد الخاصة بالحالات ممتلئة، بالإضافة إلى أعداد المرضى الذين ينتظرون دورهم للحصول على جلسة الغسيل الكلوي الخاصة بهم. فمنهم من يأتي للقسم أبكر بساعتين من موعده ليضمن أن يكون دوره في أول قائمة الحاصلين على جلسة، أو على أمل أن تكون فترة الغسيل أطول من المخصصة من قبل المستشفى.

أما الحاجة أم محمد (63 عاماً) فتقول: «أعاني من الفشل الكلوي منذ خمس سنوات. في السابق كنت أغسل 4 مرات أسبوعياً، وحالياً ثلاث مرات، وهذا انعكس على حالتي الصحية. أعاني من ألم في العظام وفقر الدم. في حالتي يجب أن أتناول طعاماً مفيداً ومغذياً، ولكن في ظل الحرب وعدم توفر الطعام لا أتناول الأطعمة اللازمة، مما أدى لتدهور حالتي الصحية مع نقص ساعات الغسيل».

وذكرت أنها طالبت بتحويلها للعلاج بالخارج، لكن الأطباء أخبروها بأنه غير متاح تقديم تحويلات طبية لمرضى الفشل الكلوي، فالأولوية لمرضى السرطان والإصابات الخطيرة في الحرب. وأشارت إلى أنها سعت للحصول على نموذج رقم (1) للتحويل للخارج، لكنه أُلغي من قبل وزارة الصحة، كون الأولوية لإصابات الحرب.

234 مريض في مجمع الشفاء

وقال الدكتور غازي اليازجي، رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مجمع الشفاء الطبي لـ«القدس العربي»: «عدد مرضى غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي هو 234 مريضاً يعانون من قصور الكلى العام من الدرجة الخامسة، يعالجون بالديلزة بمعدل جلستين أسبوعياً. وحسب البروتوكول الطبي العالمي، من المفترض أن يتلقى المريض 3 جلسات غسيل كلى أسبوعياً، وكل جلسة تكون 4 ساعات بمعدل 12 ساعة غسيل أسبوعياً. ولكن بسبب خروج وحدة غسيل الكلى عن الخدمة وترميم نصف القسم وتشغيل فقط 30 جهاز غسيل، تم تقليص الجلسات إلى مرتين أسبوعياً وكل جلسة 3 ساعات، ليصبح المعدل الأسبوعي 6 ساعات فقط».

وأضاف: «هذا التقليص يؤدي لتراكم السوائل في جسم المريض، وتحديداً على عضلة القلب والرئتين، وبالنهاية قد يصل الأمر إلى الوفاة. فمنذ بداية الحرب وحتى الآن بلغت نسبة الوفيات بين مرضى الفشل الكلوي 41%، وذلك نتيجة حصار المرضى في بيوتهم، أو خروج المستشفيات عن الخدمة، أو نقص عدد الجلسات، أو عدم كفاءة الجلسات».

وذكر اليازجي أن خروج المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان في شمال القطاع عن الخدمة زاد الضغط على قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى عبد العزيز الرنتيسي في محافظة غزة، مشيراً إلى مشكلة نقص الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل وحدة الغسيل ونقص توفير المياه المقطرة، مما أدى لتقليص عدد ساعات الغسيل، وفي بعض الأحيان تفويت جلسات غسيل للمرضى.

وبيّن أن أقسام الغسيل تعاني من نقص المعدات والأدوات الطبية اللازمة لإجراء الغسيل بشكل منتظم، إضافة إلى نقص هرمون خاص بتحسين الدم للمرضى. والأهم سوء النظام الغذائي الذي يتناوله المرضى مما ينعكس سلباً على حالتهم الصحية، فمن المفترض أن مريض الغسيل بحاجة لنظام غذائي معتدل كي لا يضر بمعدلات المعادن والأملاح في جسمه، فهذا له أضرار على الصحة ومخاطر كبيرة على عضلة القلب.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تناشد «منظمة الصحة العالمية» والجهات المانحة بتوفير الوقود والأدوات اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية في قطاع غزة. وأوضح أن سبب عدم منح مرضى الفشل الكلوي تحويلات طبية هو وجود 17 ألف حالة صحية مرضية أو إصابة حرب خطيرة بحاجة للتحويل للخارج، ولكن إغلاق معبر رفح حال دون خروج المرضى. وغالباً ما تكون الحالات التي تنتظر الخروج للخارج إصابات أوعية دموية وأعصاب وأورام، مما جعل التحويلات الطبية مخصصة لعمليات إنقاذ الحياة.