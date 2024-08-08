نقص مواد التنظيف يدفع الغزاويين لاستعمال أخرى مصنوعة محلياً تسبب أمراضاً

غزة ـ «القدس العربي»: تشهد الأسواق في جنوب غزة نقصاً كبيراً في أدوات النظافة، سواء الشخصية أو الخاصة بتنظيف المنازل والمنشآت، بسبب إصرار الاحتلال على منع دخول كافة السلع إلى القطاع منذ سيطرته على معبر رفح، في السادس من مايو/ أيار الماضي، إذ شحت المواد الخام اللازمة لصناعة المنظفات محلياً، إضافة إلى منتجات التنظيف المستوردة.

وشكا مواطنون ونازحون في محافظتي خان يونس ودير البلح من ارتفاع أسعار المنظفات بشكل مبالغ فيه، ما دفعهم إلى اللجوء إلى مواد تنظيف رخيصة ومصنوعة محلياً أدت إلى انتشار الأمراض الجلدية والأوبئة بينهم.

تضرر صبحي العبد، النازح إلى خان يونس، من اختفاء مواد التنظيف. وأوضح لـ «القدس العربي» أن «أحفاده ظهرت على أيديهم وعلى أجسادهم بثور حمراء، بسبب استحمامهم بصابون رديء، يضطر لشرائه من تجار يصنعونه محليًا، باستخدام مواد كيمائية ضارة».

اصطحب المسن الفلسطيني أحفاده إلى مستشفى ناصر، حيث كتب لهم طبيب الجلدية على مجموعة من المراهم والأدوية، بعضها غير موجودا أصلافي قطاع غزة، والبعض الآخر سعره مرتفع بشكل كبير فوق مقدرته المادية» حسب ما قال البعد.

وعن سبب لجوئه إلى المنظفات الرخيصة المصنوعة محلياً، أوضح أن أسعار أدوات النظافة الشخصية في حال توفرها، مرتفعة جدا، موضحا أن «سعر عبوة شامبو الشعر المستوردة يصل إلى 100 شيكل، وهي، غير موجودة أصلاً».

الشكوى نفسها لدى آمال خشان، التي طلبت من إحدى عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» عبوة شامبو خاصة بعلاج قمل الشعر، لتنظف شعر أبنائها المصابين بحشرات الرأس، فأخبروها «والله لو عندنا ما نعزه عنك. نحن لا نجده لأنفسنا».

وتعاني ربة المنزل الفلسطينية من عدم توافر وارتفاع أسعار منظفات الأسطح والملابس ذات الكفاءة العالية. وقالت لـ «القدس العربي»: «اضطر إلى شراء منظفات رخيصة ومصنوعة محلياً وبأسعار مرتفعة» مشيرة إلى مسحوق غسيل بجوارها: «هذا اشتريته بـ18 شيكل بعدما كان سعره لا يتخطى 1.5 شيكل، غير جيد بالمرة، في أحيان كثيرة أعيد غسل الملابس أكثر من مرة، كي يأتي بنتائج جيدة».

ترى النازحة إلى خيمة في منطقة مواصي خان يونس أن الاحتلال يتعمد عدم الإفراج عن مواد التنظيف عبر معبري رفح وكرم وأبو سالم، من أجل أن تنتشر الأمراض والأوبئة بين أبناء قطاع غزة: «بدهم الشعب الفلسطيني يبقى غير نظيف عشان تنتشر الأمراض والأوبئة بينتنا. نحن طول عمرنا شعب يحب النظافة، ولكن ماذا نفعل؟ حسبي الله ونعم الوكيل».

الاحتلال يمنع إدخالها… وإن وجدت فأسعارها مرتفعة… ونازحون: أمراض أصابت أطفالنا

ويلجأ العديد من تجار المنظفات إلى صناعة وإنتاج المنظفات باستخدام مواد محلية رديئة، مع استمرار الاحتلال في إغلاق كافة المعابر، ومنع دخول المواد الخام المستوردة، التي تدخل في تصنيع منتجات تنظيف صالحة للاستخدام الآدمي وغير مسببة للأمراض.

وشكت شكرية زُعرب من تساقط شعر أبنائها، بعدما استخدموا شامبو شعر مصنعا محلياً من مواد كيميائية ضارة. وأضافت لـ«القدس العربي»: «التاجر أكد لي أن هذا الشامبو معد خصيصًا للشعر، لكنني اكتشفت أنه مصنوع من مواد كيميائية رديئة، بعدما حللته بحكم عملي في مجال التحاليل الكيميائية».

وأوضحت خريجة كلية العلوم في جامعة فلسطين، والتي تعمل في شركة أدوية، أن بعض التجار يصنّعون منتجات نظافة باستخدام مواد خام رديئة ومحلية الصنع، مشيرة إلى أنه ليس كل منتجات التنظيف يمكن صنعها في معمل محلي، على يد تاجر يجهل التركيبات الكيميائية الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأشارت الى أن النازحين والمواطنين في قطاع غزة لجأوا بسبب الفقر إلى استخدام منتجات نظافة في غير المواضع التي حُددت لها، فتجد البعض يستخدمون سائل الاستحمام المخصص للجسم في تنظيف الشعر، والبعض الآخر يستخدمون الصابون مع الشعر، وفريق يستخدم الصابون الخاص بتنظيف الأواني في غسل أجسادهم.

الماء فقط

وعددت الكيميائية الفلسطينية الأمراض التي قد تنجم عن استخدام منظفات المصنوعة محلياً وبغير خبرة من مواد كيميائية ضارة وهي «الحساسية الجلدية والحكة، وتساقط الشعر، وتهيج العين والأنف والحنجرة» مشيرة إلى أنه قد يمتد الأمر إلى الإصابة بسرطان الرئة، في حال الإفراط في استخدام تلك المنظفات على المدى الطويل.

وأصبحت أسرة يوسف أبو شعبان، النازح إلى منطقة شاطئ خان يونس، تعتمد على الماء فقط في التنظيف أو مياه البحر، بعد ارتفاع أسعار المنظفات المحلية بشكل جنوني، حسب تعبيره: «أطفالي الثلاثة يعانون أمراضا جلدية، وظهرت بثور على أجسادهم وسط انعدام النظافة الشخصية».

وكان النازح من منطقة الرمال شمال قطاع غزة، يضطر إلى شراء المنظفات المحلية رغم «علمه أنها ضعيفة جدًا بعد تجربته لها أكثر من مرة».

وأوضح لـ «القدس العربي»: «أصبحنا ننظف أنفسنا بمياه البحر. لا أستطيع شراء تلك المنتجات الغالية في ظل الحرب وتعطلي عن العمل».

وتضرر أمين فتحي ناصر، بائع وصانع منظفات محلي، من شح المواد الخام الداخلة في تصنيع منتجات التنظيف، وانخفاض جودتها، وارتفاع أسعارها: «سعر كيلو الإيتا، وهي مادة مستخدمة في صنع سائل تنظيف الأواني (الجلي) وصل إلى 400 شيكل» موضحاً أن هذا يجبره على بيع اللتر من سائل الجلي المصنوع يدوياً مقابل 15 شيكل، بعدما كان سعره قبل 10 شواكل فقط.

تدمير المصانع

وأشار التاجر الفلسطيني لـ «القدس العربي» إلى أن الاحتلال دمر العديد من المصانع الكبرى، التي كانت تعمل على تصنيع أدوات النظافة، مضيفاً أن عددا كبيرا من المصانع المتبقية أغلقت أبوابها، في ظل انخفاض الطلب على المواد التنظيف جيدة الصنع، وخوفاً من أن تضرب المصنع غارة صهيونية تقتل العاملين فيه.

واتهم الاحتلال بتعمد إيذاء تجار وصناع المنظفات في غزة، بالإضافة إلى الشعب الغزي: وقال في هذا الشأن «الاحتلال هدم كل مظاهر الحياة في القطاع. أغلق المعابر ومنع دخول المواد الخام الأصلية لإعداد المنظفات الجيدة. دمر الكثير من مصانع المنظفات، فلم تتوافر البضائع الجيدة للتجار، وشحت أدوات التنظيف. الاحتلال يفعل هذا عشان يضر البيئة وينشر الأمراض بين المواطنين».