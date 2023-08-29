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نقل إلتون جون إلى المستشفى بعد سقوطه في منزله بفرنسا

منذ 19 دقيقة

المغني البريطاني إلتون جون

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لندن: تم نقل المغني البريطاني سير إلتون جون ليلة الأحد إلى المستشفى في جنوب فرنسا بعدما سقط في منزله.

وأمضى نجم فيلم “روكيتمان” التون جون (76 عاما) ليلته في المستشفى، وتم السماح له بالخروج الاثنين.

وصرح ممثل النجم الشهير في بيان: “يمكننا أن نؤكد أنه بعد تعثره مساء الأحد في منزله في جنوب فرنسا، زار إلتون جون مستشفى محليا كإجراء احترازي”.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول “في أعقاب فحوصات، تم السماح بخروجه على الفور صباح الاثنين وقد عاد الآن إلى منزله وهو بصحة جيدة”.

وقد أنهى المغني مؤخراً جولته الغنائية العالمية الأخيرة التي حملت اسم “فيرويل يلو بريك رود” وشملت 330 حفلا.

(د ب أ)

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