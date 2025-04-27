نقل البحارة الروس الذين أصيبوا في الغارات الأمريكية إلى صنعاء

صنعاء– “القدس العربي”: أعلن ممثل عن طاقم ناقلة النفط “سفن بيرلز”، التي تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية، على ميناء رأس عيسى غربي اليمن، نقل البحارة الروس الذين أصيبوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف، وفق وكالة نوفوستي الروسية، أن إدارة الميناء “لا تمنح الإذن للسفينة بالمغادرة”.

وأشار إلى أن الطاقم يضم مواطنين روس يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية صحية بسبب حالتهم.

وقال إن السفينة تحتوي على طعام وماء وبعض الأدوية، لكن “طاقمها بأكمله خائف من احتمال تعرضه لقصف جديد”.

وختم قائلا: “نريد فقط العودة إلى ديارنا وعائلاتنا”.

أعلن وزير الخارجية في حكومة أنصار الله”(الحوثيون)، جمال عامر، السبت، عن إصابة ثلاثة بحارة يحملون الجنسية الروسية جراء الغارات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

وقال: يوم أمس (يقصد الجمعة) استهدفت غارات العدوان الأمريكي سفينة كانت رابضه في لسان ميناء رأس عيسى لمنعها من تفريغ شحنة نفط ؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة بحارة من الجنسية الروسية بإصابات مختلفة، وهم رومان كاشبور، ايجور كوازيشينكو، ارتيم فانين، وقد تدخلت قوات خفر السواحل لإنقاذهم ونقلهم للعلاج”.