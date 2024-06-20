رياضة | كرة قدم عالمية

نقل الجزائري بن طالب إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية

20 - يونيو - 2024

حجم الخط
1

ليل (فرنسا): نُقل لاعب كرة القدم الجزائري نبيل بن طالب إلى المستشفى “بعد شعوره بوعكة صحية” الثلاثاء، بحسب ما أعلن ناديه ليل الفرنسي.

وكتب النادي الشمالي “يرافق ليل لاعبه نبيل عن قرب في هذه المحنة ويقدّم له كل الدعم”، داعياً إلى احترام حياته الخاصة.

وانضمّ بن طالب (29 عاماً) إلى ليل في آب/أغسطس 2023 من أنجيه من الدرجة الثانية، بعد أسابيع من الانتظار، اذ تأجل انتقاله بسبب مشكلة في القلب اكتُشفت خلال الفحص الطبي.

وبعد خضوعه لصورة بالرنين المغناطيسي، قال الدولي الجزائري انذاك “رأينا التهاباً صغيراً في عضلة القلب.. تعيّن علينا أن ننتظر” حتى يتحسّن الوضع و”حسم” الانتقال.

وخاض بن طالب 34 مباراة هذا الموسم مع ليل في مختلف المسابقات.

لعب أساسياً في آخر مبارتين لمنتخب الجزائر أمام غينيا وأوغندا مطلع حزيران/يونيو، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Abdelrahim:
    يونيو 20, 2024 الساعة 7:18 م

    نتمنى له الشفاء العاجل يارب العالمين

    رد

أخبار ذات صلة

بن طالب يشتري غضب الجمهور الجزائري!
8 - أبريل - 2024
بلماضي يترقب مفاجأة ومعجزة قبل المواعيد الكبرى
24 - أكتوبر - 2023
رسميا.. ليل الفرنسي يعلن تعاقده مع الجزائري بن طالب- (فيديو)
29 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية