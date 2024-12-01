منوعات | أبيض و أسود

نقل المغنية المالية رقية تراوري من إيطاليا إلى بلجيكا وسجنها في هارين

1 - ديسمبر - 2024

 المغنية المالية رقية تراوري في مهرجان موازين في الرباط، 22 مايو/أيار 2008. رويترز

حجم الخط
0

بروكسل: نُقلت المغنية المالية رقية تراوري، المطلوبة من القضاء البلجيكي، الجمعة، من إيطاليا إلى سجن هارين قرب بروكسل، على ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية.

وقال ناطق باسم النيابة العامة إنّ “تراوري وصلت إلى بلجيكا، وسُجنت في هارين”، من دون تفاصيل إضافية.

ودينت تراوري (50 عاماً) في بروكسل، عام 2023، بقضية مرتبطة بحضانة ابنتها.

وتواجه المغنية، منذ عام 2019، نزاعاً مع الكاتب المسرحي البلجيكي يان خوسينس بشأن حضانة طفلتهما، المولودة عام 2015، والتي يقول الوالد إنه لم يرها منذ خمس سنوات ونصف سنة.

وبموجب مذكرة اعتقال أوروبية، أوقفت رقية تراوري في حزيران/يونيو الفائت في مطار في روما، عند وصولها لإحياء حفلة في إيطاليا.

وبحسب محاميها البلجيكي فنسان لوركان، كان على المغنية إخطار القضاء البلجيكي بأنها تعارض إدانتها غيابياً عام 2023، حتى تُعاد محاكمتها حضورياً.

وأكد الناطق باسم النيابة العامة أنها “ستبقى رهن الاحتجاز طوال فترة المحاكمة الثانية”.

وقال لوركان إنه سيسعى إلى “إبرام تسوية لصالح الطفلة” مع الطرف المعارض، من أجل تجنّب إدانة تراوري مرة جديدة.

ومنذ توقيفها في إيطاليا، تعارض تراوري تسليمها إلى بلجيكا، لكنها استنفدت كل الطعون أمام القضاء الإيطالي. وقد ردّت محكمة إيطالية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أحدث طعن تقدمت به المغنية، ما مهّد الطريق لنقلها إلى بلجيكا.

إلى جانب مسيرتها الموسيقية الناجحة، تُعرف رقية تراوري أيضاً بدعمها للاجئين. وأصبحت سفيرة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 2015.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

روما تبدأ محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابياً بتهمة قتل طالب إيطالي
20 - فبراير - 2024
ميلوني تندّد بقاضٍ ردَّ مرسوماً حكومياً حول الهجرة.. “قال إن تونس بلد غير آمن”
3 - أكتوبر - 2023
محكمة إيطاليا العليا تجيز استمرار المحاكمة في قضية مقتل ريجيني
28 - سبتمبر - 2023
خطر سقوط جسر جنوى كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة.. وكان بالإمكان تفاديها 
23 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية