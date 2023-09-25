نقل النجمة الإيطالية صوفيا لورين للمستشفى بعد سقوطها في المنزل

روما: قال متحدث باسم النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين اليوم الاثنين إنها خضعت لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها في جنيف.

والممثلة الشهيرة الحائزة على الأوسكار من أيقونات السينما العالمية في القرن العشرين.

وأخبر المتحدث رويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني أن العملية الجراحية التي أجريت للممثلة التي تبلغ من العمر 89 عاما “سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وكل شيء سيُحل”.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة. وأفادت التقارير بأن النجمة سقطت في منزلها بجنيف أمس الأحد وأصيبت بكسر في الفخذ.

وفازت لورين بجائزين للأوسكار، الأولى عام 1961 عن دورها في فيلم (لا تشوتشارا) أو “امرأتان”. والثانية عن مجمل مشوارها الفني في 1991.

وشاركها بعض أفلامها الأكثر نجاحا ورسوخا في الوجدان الممثل الإيطالي مارسيلو ماستروياني الذي توفي في 1996. كما شاركها نجوم أمثال كاري جرانت ومارلون براندو وفرانك سيناترا وبول نيومان.

وكان أحدث دور قدمته على الشاشة في فيلم (لا فيتا دافنتي إيه سي) أو “الحياة المقبلة” في 2020 من إخراج ابنها إدواردو بونتي.

وكانت أنباء سقوطها ونقلها للمستشفى ظهرت أولا على صفحة مطعم صوفيا لورين على فيسبوك والتي تخص سلسلة من الأماكن تحمل اسمها.

وذكرت الصفحة أن لورين تخطط لافتتاح فرع جديد هو الرابع في إيطاليا بمدينة باري غدا الثلاثاء.

(رويترز)