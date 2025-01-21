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نقل رماد الكاتب ميلان كونديرا إلى مسقط رأسه في تشيكيا

21 - يناير - 2025

فيرا مع زوجها ميلان كونديرا في براغ- 14 أكتوبر 1973- ا ف ب

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براغ: نُقِل رماد الكاتب الشهير ميلان كونديرا وزوجته فيرا إلى مسقط رأسه في مدينة برنو التشيكية، وفق ما أعلنت مكتبة مورافيا، بعدما توفيا عامَي 2023 و2024 في فرنسا التي انتقلا إليها من تشيكوسلوفاكيا عام 1975 واختاراها منفى.

وأفادت المكتبة الموجودة في مدينة برنو، الواقعة في جنوب شرق الجمهورية التشيكية، في بيان، أصدرته بأن “فيرا وميلان كونديرا، اللذين كان يعيشان في فرنسا منذ عام 1975، عادا رمزياً إلى برنو”.

وكان ميلان كونديرا، الذي اشتهر خصوصاً بروايتي “المزحة” و”كائن لا تُحتمل خفّته”، توفي عن 94 عاما في 11 تموز/يوليو 2023 في شقته الباريسية. وأعرب قبلها عن رغبته في أن يدفن في مسقطه.

واحتفظت زوجته فيرا في منزلها بالجرّة التي تحتوي على رماده حتى وفاتها في أيلول/سبتمبر الفائت.

وتولى الناشر أنطوان غاليمار والسفير التشيكي لدى فرنسا ميشال فلايشمان إحضار الجرّتين إلى برنو، الأسبوع الفائت.

وقال مدير المكتبة توماس كوبيتشيك إن “الجرّتين باتتا في برنو، وستوضعان في القبر عندما يصبح جاهزاً”.

وأطلقت بلدية برنو، العام الفائت، مسابقة معمارية لتصميم قبر الكاتب، وتعتزم إتمام بنائه بحلول منتصف عام 2025.

وحصل ميلان كونديرا على الجنسية الفرنسية عام 1981، بعد أن فرّ وزوجته من تشيكوسلوفاكيا الشيوعية عام 1975.

وكان ميلان كونديرا، المولود في برنو عام 1929، أحد أعظم شخصيات الأدب الأوروبي في القرن العشرين، وتناولت رواياته الحالة الإنسانية وتطور الهوية ومعنى الحرية وتقلبات الوجود.

وطُرح اسمه مرّات عدة لنيل جائزة نوبل للأدب.

(أ ف ب)

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