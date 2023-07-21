سياسة | دولي | أوروبا

نقل طاقم السفارة السويدية من بغداد إلى ستوكهولم

منذ ساعتين

احتجاجات أمام السفارة السويدية ببغداد

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كوبنهاغن: عاد طاقم السفارة السويدية في بغداد إلى وطنهم بالمنطقة الاسكندنافية اليوم الجمعة، بعد هجوم على السفارة بالعاصمة العراقية.
وذكرت وزارة الخارجية السويدية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “تم نقل عمليات السفارة وطاقمها المغترب مؤقتا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية”.
وأضافت أن الطاقم عاد إلى السويد على متن رحلات عادية.
وطردت العراق السفيرة السويدية أمس الخميس وسط أزمة متصاعدة على خلفية تدنيس نسخة من المصحف في ستوكهولم.
واقتحم متظاهرون السفارة السويدية وأضرموا النار فيها قبيل إحراق مخطط له لنسخة من المصحف. ولم تتسن معرفة مدى الضرر الذي لحق بمبنى السفارة.
(د ب أ)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 21, 2023 الساعة 4:06 م

    اطردوهم يا نشامة العراق إلى عقر دارهم، والله يخزي السويد خزيا عظيما عاجلا غير آجل يارب العالمين لتجرؤهم على كتاب الله ☹️☝️🔥

    رد

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