نقل قيادي سابق في النهضة التونسية من السجن إلى المستشفى- (تدوينة)

تونس – “القدس العربي”: كشفت مصادر في المعارضة التونسية عن نقل القيادي السابق في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتب رياض الشعيبي، القيادي في جبهة الخلاص الوطني “المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي يواجه سجن الاستبداد الزاحف من جديد بكل جرأة وشجاعة. لكن أيضا بوضع صحي صعب وحرج”.

وأوضح بقوله “الجلاصي نُقل الى مستشفى الحبيب ثامر على عجل بعد تعرضه لأزمات صحية متتالية والام حادة على مستوى الكلى”.

وأضاف “الجلاصي العائد من غياهب سجون بن علي بعد أن أثقلت جسده القوي والمقاوم العلل والأمراض، يواجه اليوم نفس ما كان يعانيه من تنكيل وانتقام طوال أكثر من 16 سنة في السجن”.

وتابع بقوله “سلطة الانقلاب تريد استكمال سياسة الانتقام وتحتفظ بالجلاصي في ظروف إقامة تفتقد لأبسط حقوق السجين وعلى ذمة قضية “القهوة” التي أصبحت مسخرة سياسية وقانونية”.

وتم اعتقال الجلاصي إلى جانب سياسيين ونشطاء تونسيين ورجل أعمال بارز، في شباط/ فبراير الماضي، حيث وجهت السلطات للمعتقلين تهماً تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحضير لانقلاب على الرئيس قيس سعيد، فيما اتهمت المعارضة سعيد بترهيب خصومه السياسيين.