نقل مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة إلى الإمارات

كوالالمبور: قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة استقلال طهران الإيراني والنصر السعودي ضمن منافسات منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/ 2025.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره اليوم على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن لقاء الاستقلال والنصر، الذي كان مقررا إقامته على ستاد (شهري قدس) يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سوف يجرى في ذات اليوم على ستاد راشد بالإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن النصر يتواجد في المركز الرابع بمرحلة الدوري في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على الاستقلال، صاحب المركز الخامس.

(د ب أ)