نقل نائب رئيس الإكوادور السابق المسجون إلى المستشفى

بوينس آيرس: تم نقل نائب الرئيس السابق للإكوادور خورخي غلاس المسجون إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية.

وقد تم العثور على الرجل (54 عاما) في زنزانته صباح يوم الاثنين بعد ظهور أعراض عليه تنم عن احتمالية انهيار الدورة الدموية، بحسب بيان من هيئة السجون في الإكوادور. وأفاد البيان أن غلاس رفض الطعام خلال الـ24 ساعة السابقة.

ثم تم نقل نائب الرئيس السابق إلى المستشفى البحري في مدينة جواياكيل الواقعة على الساحل. ويُقال إن حالته مستقرة.

كان غلاس قد حُكم عليه بالسجن لعدة سنوات بتهمة الفساد في عام 2017 وتم إطلاق سراحه مبكرا قبل عامين. وللمرة الثانية، وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فر إلى السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو مخافة القبض عليه مرة أخرى، وطلب اللجوء هناك.

ويوم الجمعة، دخل أفراد الأمن الإكوادوريون بالقوة إلى السفارة واعتقلوا غلاس. وفيما بعد، قطعت المكسيك العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.

كما تعرضت تصرفات الحكومة في كيتو لانتقادات حادة من قبل دول أخرى في المنطقة وأوروبا.

(د ب أ)