نقل نانسي بيلوسي إلى المستشفى بعد إصابتها في لوكسمبورغ

واشنطن: قال مكتب نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة في بيان، اليوم الجمعة، إنها أصيبت خلال رحلة إلى لوكسمبورغ ونُقلت إلى مستشفى لإجراء فحوصات.

وبيلوسي (84 عاما) هي أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب، كما كانت أيضا زعيمة لفترة طويلة للكتلة الديمقراطية في المجلس.

وقال إيان كراجر المتحدث باسم بيلوسي في بيان “أثناء السفر مع وفد برلماني من الحزبين في لوكسمبورغ لإحياء الذكرى الثمانين لمعركة الثغرة، تعرضت نانسي بيلوسي لإصابة خلال مهمة رسمية وتم نقلها إلى المستشفى لتقييم حالتها”.

ولم يذكر كراجر سبب إصابة بيلوسي.

وبيلوسي هي ثاني عضو من كبار السن في الكونغرس يتعرض لإصابة هذا الأسبوع. وأصيب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل (82 عاما)، بإصابات طفيفة بعد سقوطه في مبنى الكونغرس.

ويواجه أعضاء الحزب المتقدمون في السن في مجلسي النواب والشيوخ ضغوطا منذ سنوات لإفساح الطريق أمام جيل جديد من الأصغر سنا لتولي المناصب.

(رويترز)