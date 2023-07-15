سياسة | دولي

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

منذ ساعة واحدة

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القدس: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نُقل إلى المستشفى اليوم السبت بعد أن شعر بإعياء، مضيفة أنه كان على وعي تام بينما كان في الطريق إليه.

وأكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم.

وأشار المكتب إلى أن “مزيدا من التفاصيل ستنشر لاحقا”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، وصحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة، أن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو نُقل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى “شيبا” بمنطقة تل هشومير، بمدينة “رمات غان”، وسط إسرائيل، بسبب شعوره بتوعك صحي مفاجئ.

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.

(وكالات)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 15, 2023 الساعة 3:28 م

    الموت الزؤام لقاتل الفلسطينيين وهادم منازلهم، موت وعزرائيل في انتظار استحوابك 🇵🇸✌️☹️🐕🐕🐕🔥🔥🔥

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  2. يقول محمد علي:
    يوليو 15, 2023 الساعة 3:35 م

    اللهم سلط عليه ما سلطته على شارون من موت سريري قبل عذاب الآخرة.

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  3. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 15, 2023 الساعة 3:37 م

    هه هل أصيب النتن ياهو بضربة شمس ياله من نمس 🙉

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  4. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    يوليو 15, 2023 الساعة 3:41 م

    بن غفير وسموتريتش سيتخلصون منه بثقلهم وضغوطهم عليه ويصبحون هم أصحاب القيادة بمفردهم!

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  5. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    يوليو 15, 2023 الساعة 3:57 م

    مصير هذا النتن ياهو بإذن الله مثل شارون وشارون كان يتم تنظيفه من العفن عن بعد ومن الان يجب اسرائيل عمل خط انابيب ووضع بداية الخط في مجاري دولة من دول التطبيع وسحب القذورات منه لتنظيف هذا النتن ياهو لو استجاب للنظافة. وشكرا

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  6. يقول ابونؤاس من العراق:
    يوليو 15, 2023 الساعة 4:01 م

    ينقل المرء إلى غرفة الطوارئ والعناية المركزة بعجلة وبعناية شديدة..بسبب نزيف دماغي مفاجئ اوسكتة دماغية..اوسكتة قلبية….اوضربة شمسية…..بسبب ارتفاع درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف…لكن على مااضن ان ضربة النتن ياهو هي ضربة جنينية..ارتفاع بضغط الدم..ومقاومة شرسة متفاجئة من قبل شباب المخيم وخيبة أمل من ردة الفعل العالمية لعدوانه.
    ربي اجل ولاتعجل ……

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  7. يقول المغرب الأقصى:
    يوليو 15, 2023 الساعة 4:24 م

    ان الله يمهل ولا يهمل.
    نفس الشيء وقع مع أرييل شارون جزار صبرا وشتيلا.
    ذخل الى المستشفى وبقي هنالك عدة سنوات في غيبوبة وموت سريري تعذب فوق الأرض وتحت الأرض.

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