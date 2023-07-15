نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

القدس: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نُقل إلى المستشفى اليوم السبت بعد أن شعر بإعياء، مضيفة أنه كان على وعي تام بينما كان في الطريق إليه.

وأكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم.

وأشار المكتب إلى أن “مزيدا من التفاصيل ستنشر لاحقا”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، وصحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة، أن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو نُقل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى “شيبا” بمنطقة تل هشومير، بمدينة “رمات غان”، وسط إسرائيل، بسبب شعوره بتوعك صحي مفاجئ.

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.

(وكالات)