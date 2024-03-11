نقل 12 راكباً إلى المشفى في نيوزيلندا بعد تعرض طائرة بوينغ ل”حادث فني”

ويلينغتون: تعرضت طائرة من طراز بوينغ 787 متجهة من استراليا إلى تشيلي عبر نيوزيلندا إلى مطب هوائي بسبب “حادث فني” الاثنين تسبب في نقل 12 راكبا إلى المستشفى، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ وشركة الطيران “لاتام”.

وذكرت خدمة الاسعاف النيوزيلاندية أن من بين المصابين شخص على الأقل في حالة خطيرة.

وأفاد ركاب لوسائل إعلام محلية أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787 دريملاينر، بحسب الشركة، فقدت ارتفاعها بسرعة فوق بحر تسمان، مما أدى إلى ارتطام الركاب الذين لم يربطوا أحزمتهم بالسقف.

وقالت شركة الطيران “لاتام” ومقرها تشيلي إن الرحلة LA800 “تعرضت لحادث فني خلال أثناء الطيران … وهبطت الطائرة كما خطط لها في مطار أوكلاند”.

وأفادت أجهزة الطوارئ أنها أبلغت بالحادثة الساعة 16,00 (03,00 ت غ) عندما بدأت الطائرة بالهبوط.

وتوجهت حوالى عشر سيارات اسعاف ومركبات طبية أخرى نحو المطار لتقديم العلاج المناسب للمرضى.

واوضح جيرارد كامبل من قسم الاسعاف في مستشفى سان جون للإسعاف في نيوزيلندا “قامت فرق الإسعاف لدينا بتقييم وضع حوالي 50 مصاباً، أحدهم في حالة خطيرة”.

وتأتي هذه الحادثة بعد شهرين تقريباً من حادث انفصال باب طائرة من طراز آخر تصنعه شركة “بوينغ” الأمريكية بعيد إقلاعها.

(ا ف ب)