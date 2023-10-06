نقيب الصحافيين التونسيين: السلطة تلاحق 47 صحافيا بسبب آرائهم

تونس: قال رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، الجمعة، إن 47 صحافيا “يلاحقون قضائيا بسبب آرائهم”.

جاء ذلك في كلمة للجلاصي خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للنقابة الذي يستمر على مدى يومين، بالعاصمة تونس.

وأضاف: “لنا 47 صحافيا يلاحقون في قضايا تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسف والخروقات”، معتبرا أن البلاد “تحولت إلى سجن كبير”، وفق قوله.

وتابع الجلاصي: “كل من يعبر عن رأي مخالف معرض للمسابقات (الملاحقة) بالمرسوم 54 (قانون يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي)”.

وحتى الساعة 11:15 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات أي رد على اتهامات نقيب الصحافيين.

وفي سياق متصل بقضايا الصحافيين، قال الجلاصي إن “جميع مطالب الصحافيين المالية تواجه بدعوى الصعوبات المالية”.

وأضاف أن “طرد الصحافيين من عملهم تصاعد في الفترة الأخيرة وهي حملة انطلقت منذ جائحة كورونا (2020) وعديد القنوات الخاصة وعديد المواقع الإلكترونية تخلت عن الصحافيين”.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي أوقفت قوات الأمن الإعلامي خليفة القاسمي، “تنفيذا لحكم صدر ضده في 16 مايو/ أيار الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب”.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب أوقفت النيابة في مارس/ آذار 2022، القاسمي لمدة أسبوع واستمعت لأقواله بشأن خبر عن “تفكيك خلية إرهابية” في مدينة القيروان (وسط)، وفقا لراديو “موزاييك” الخاص.

(الأناضول)