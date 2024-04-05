نقيب الصحافيين التونسيين: سنقاضي مَن يلاحق إعلاميا خارج مرسوم حرية التعبير

تونس – “القدس العربي”:

توعّد نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار بمقاضاة كل من يقدم شكوى بحق صحافي بتهمة لا تندرج في إطار المرسوم 115 الخاص بحرية التعبير والصحافة.

وخلال وقفة تضامنية مع الصحافي غسان بن خليفة، الجمعة، أمام قصر العدالة بالعاصمة، عبر دبار عن “استنكار النقابة لتواتر إحالة الصحافيين على القضاء واستسهال إحالتهم بقوانين زجرية سواء على خلفية أعمالهم الصحفية أو في قضايا أخرى”، مشيرا إلى أن “حرية التعبير اليوم هي أم المعارك بالنسبة للصحفيين التونسيين”.

وأضاف: “تمت احالة الصحافي غسان بن خليفة في قضية إرهابية، ومن العبث اتهام صحفيين (على غرار بن خليفة) بالإرهاب، في وقت عملوا فيه على الدفاع عن مدنية الدولة وتكريس الديمقراطية وحرية التعبير”.

وتابع بالقول: “نقابة الصحفيين ستقدم شكاوى قضائية ضد كل من رفع قضية ضد الصحفيين على خلاف المرسوم 115”.

ويمثل بن خليفة الجمعة أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة في قضية ذات شبهة إرهابية تعود إلى أكثر من سنة، حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات واعتبرها القضاء جريمة إرهابية.

وكان بن خليفة ومحاموه أكدوا في اكثر من مناسبة عدم وجود أي علاقة له بالصفحة المذكورة.

يذكر أن المحكمة الابتدائية في ولاية بن عروس المتاخمة للعاصمة أصدرت في آذار/ مارس حكما بالسجن لستة أشهر بحق بن خليفة بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية.