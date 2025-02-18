نقيب الصحافيين المصريين يطالب بالإفراج عن 25 صحافيا مع اقتراب شهر رمضان

القاهرةـ “القدس العربي”:

طالب نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، بالإفراج عن 25 صحافيا مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وقال البلشي في النداء الذي أطلقه، إنه مع اقتراب شهر رمضان، هناك مقاعد شاغرة لأكثر من 25 صحافيا على موائد الإفطار، وأسر تنتظر عودتهم.

وجدد البلشي مطالب الإفراج عن كل المحبوسين والعفو عن الصحافيين الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.

جدد البلشي مطالب الإفراج عن كل المحبوسين والعفو عن الصحافيين الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي

وقال البلشي إن مطلبه يمثل نداء إنسانيا يضمه لعدد كبير من النداءات التي رفعها للجهات المختصة لإغلاق هذا الملف المؤلم، لافتا إلى أنه ورغم إطلاق سراح أكثر من 11 صحافيا خلال العامين الماضيين واحتواء أزمات ما يقرب من 10 آخرين بتدخلات فورية، إلا أن العدد لا زال كبيراً ولا زالت أسر 25 صحافيا تدفع ثمن غيابهم.

وبين البلشي أن هناك 25 صحافيا في السجون بينهم، 15 امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 5 سنوات كاملة ووصلت إلى 7 سنوات.

وشدد البلشي على أن القانون ينص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز 6 أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وتابع: قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم.

وختم البلشي النداء: بمناسبة رمضان خاطبت مختلف الجهات وبدأنا تحركات جديدة للفت النظر لأرواح الزملاء المحبوسين الهائمة، وقلوب أسرهم، التي تنتظر الإنقاذ، مجددا مطالب النقابة بإنهاء هذا الملف، وأتمنى أن تكتمل فرحتنا جميعًا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات، لكن الآمال ترتفع مع اقتراب الشهر الكريم.

ويمثل ملف سجناء الرأي أحد الملفات التي تواجه بسببها السلطات المصرية انتقادات واسعة محلية ودولية.

وتطالب المعارضة المصرية بإطلاق سراح سجناء الرأي وفي القلب منهم العشرات الذين ألقي القبض عليهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وخلال العام الماضي في قضايا عرفت إعلاميا بـ”دعم فلسطين”.

وفي الوقت الذي تقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين في السجون المصرية بالآلاف، تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين وتقول إن المحتجزين في السجون يواجهون تهما في قضايا جنائية.