نقيب المحامين الجزائريين: الكاتب بوعلام صنصال ليس مضربا عن الطعام

الجزائر: نفى نقيب المحامين في الجزائر محمد بغدادي أن يكون الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المسجون منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في الجزائر، قد بدأ إضرابا عن الطعام أو أوقف علاجه، خلافا لادعاء محاميه في باريس، مشيرا إلى أنه ألغى توكيلات جميع وكلاء الدفاع عنه.

وقال البغدادي لصحيفة الوطن الجزائرية الصادرة بالفرنسية في عددها الثلاثاء “على عكس ما كُتب، فهو ليس مضربا عن الطعام وهذا أمر جيد بالنسبة له لأنه كان سيضر بصحته”.

وكان محامي الكاتب الفرنسي فرنسوا زيمراي لفت إلى أن صنصال بدأ إضرابا عن الطعام “بسبب الضغوط التي مورست عليه لتغيير محاميه”، وهي معلومات نفاها البغدادي.

وأوضح نقيب المحامين أن “صنصال وجه رسالة إلى قاضي التحقيق، هدفها سحب التوكيل عن جميع محاميه، بمن فيهم زيمراي”، مشيرا إلى أن “صنصال كتب أنه يريد الدفاع عن نفسه بمفرده”.

إلى ذلك، أكد بغدادي أن بوعلام صنصال “لم يتوقف عن علاجه الطبي”، نافيا تصريحات المحامي الفرنسي.

وقال نقيب المحامين “بحسب البروفسور المعيّن للإشراف على رعايته وإدارته الطبية والذي تحدثت معه، فإن البروتوكول المتبّع لعلاج سرطانه بدأ يعطي نتائج جيدة”.

وأبدى بغدادي “الانزعاج” من قرار الكاتب بشأن محاميه، مضيفا “ما يفاجئني هو أن زيمراي يواصل القول إنه لا يزال محاميه، بينما هناك رسميا رسالة إلغاء توكيل يعود تاريخها إلى أسبوع”.

وأضاف “ليس بوسعنا أن نفعل شيئا حيال ذلك. ولكن يجب أن يكون لديه على الأقل زميل أو أكثر للدفاع عنه”.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض المحامي زيمراي التعليق على المسألة.

وكان قُبض على بوعلام صنصال في مطار الجزائر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

ويُلاحَق بوعلام صنصال قضائيا بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه “يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي”.

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن السلطات الجزائرية استقبلت باستياء تصريحاته لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر.

وأثار توقيفه احتجاجات العديد من المثقفين والكتاب الذين اعتبروا أن محاكمته لا أساس لها.

وأكد بوعلام صنصال أنه ولد في عام 1949، ما يعني أنه يبلغ حاليا 75 عاما. وكان ناشره أنطوان غاليمار قد أشار في كانون الأول/ديسمبر إلى أن الكاتب ولد في عام 1944، ما يعني أنه يبلغ 80 عاما.

(أ ف ب)