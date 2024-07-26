نقيب هيئة المحامين في الرباط لـ«القدس العربي»: قانون المسطرة المدنية غير دستوري وذو حمولة غير أخلاقية

الرباط ـ «القدس العربي»: عقب خوضهم إضراباً عن العمل امتد لثلاثة أيام بحر الأسبوع الجاري، يستعد المحامون المغاربة خوض وقفة احتجاجية وطنية، السبت أمام بناية البرلمان في الرباط، رفضاً لـ«قانون المسطرة المدنية» الجديد الذي قدمته وزارة العدل وجرت المصادقة عليه من طرف البرلمان.

ودَعَت جمعية هيئات المحامين الحكومة المغربية إلى التراجع عما اعتبرته «مقتضيات غير دستورية ماسّة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الأعمال» وأشارت إلى أن مكتب الجمعية اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية فضلاً عن خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التوعية بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من «تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي» وفق تعبيرها.

مقتضيات تخيف المواطن

وأكد مكتب الجمعية عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة تصدياً لهذه «التراجعات» التي «تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية».

ويواجه «قانون المسطرة المدنية» الجديد اتهامات وانتقادات من طرف المحامين بكونه ينطوي على «مخالفات للمبادئ والقواعد الدستورية من قبيل إقراره التمييز بين المواطن والإدارة العمومية، والتمييز بين المواطنين، وعدم إمكانية الطعن في القانون لمخالفته الدستور» زيادة على انتقادات بشأن مخالفته مبادئ حقوق الإنسان، أنه سيجهز على ما يزيد من نصف قرن من الاجتهاد القضائي واستقرار العمل القضائي، وغيرها.

عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين في الرباط، أكد لـ «القدس العربي» أن المحامين يرفضون القانون المصادَق عليه حديثاً، باعتباره مخالفاً للدستور ولكونه يمسّ بحق الطبقات الهشّة في اللجوء الدائم والمستمر إلى العدالة؛ ذلك أن بعض مقتضياته «تُخيف وتُرهب المواطن من القضاء ومن اللجوء إلى القضاء بما يتضارب مع الأمن القضائي والقانوني، حيث إن قانون المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي حين يتم التصريح بعدم قبول الدعوى بغرامة مالية، وهو أمر خطير» بحسب تعبيره.

وتابع نقيب المحاميين قائلا: «حدد القانون سَقف الاستئناف في 30.000 درهم (3000 دولار) وما دون هذا المبلغ لا يحق له الاستئناف، كيف نُلزم مواطناً منحدراً من مناطق قروية ونائية يشكل هذا المبلغ بالنسبة له ثروة، بالتوقف عند الحكم الابتدائي ونحرمه من اللّجوء إلى محكمة الاستئناف بناءً على هذا المقتضى؟ أليست الخطوة احتقارا للمواطن والمتقاضي؟ علما أن القضاء رمز حضاري ومرآة الدولة».

واعتبر رويبح ضمن تصريح لـ«القدس العربي» والذي انتقد السرعة التي تم بها تمرير القانون مقارنة مع باقي القوانين، أن «المسطرة المدنية» تحمل حمولات لا أخلاقية، تحمل بين طياتها التفرقة والتمييز بين المواطنين على أساس الذمة المالية ومواقعهم الاجتماعية.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث أن الاجتهادات القضائية التي أصدرها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي على مستوى القضاء الإداري، لم تكن تميز بين الدولة والفرد، إلى جانب اجتهادات رائدة على المستوى العربي بل وتُنافس الدول الأوروبية بما يتعلق بالحقوق والحريات وبعلاقة المواطن مع الإدارة والدولة، وخلُص إلى أن «مشروع المسطرة المدنية سيعيدنا إلى ما قبل هذا التاريخ».

واقترح نقيب هيئة المحامين بالمغرب «أن يعود وزير العدل إلى رُشدِه وإلى مهنته وزملائه بمنطق العلاقة بين المحاماة ومفهوم العدالة، فلا عدالة قوية دون محاماة قوية» وفق تعبيره.

ادعاءات مجانبة للصواب

وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نفى أن يكون قانون المسطرة المدنية مخالفاً للمبادئ والقواعد الدستورية سواء تعلق الأمر بادعاءات التمييز بين المواطن والإدارة العمومية أو التمييز بين المواطنين، أو بعدم إمكانية الطعن في القانون لمخالفته الدستور.

وأبرز وزير العدل المغربي، ضمن مقال رأي منشور على الموقع الرسمي لحزبه «الأصالة والمعاصرة» أن الرجوع إلى مقتضيات المادة 383 من القانون، المحددة للحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ، يتضح أنها لا تقر أي نوع من التمييز بين المواطن والإدارة العمومية، على اعتبار أنها حددت عدداً كبيراً من الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ في قضايا تتعلق بالأشخاص الذاتيين، مثل قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي، والتحفيظ العقاري، وتذييل المقررات الصادرة عن المحاكم بالصيغة التنفيذية، وغيرها من الحالات الأخرى المذكورة. ولفت أن القول بمخالفة مقتضيات هذه المادة للفصل 6 من الدستور، هو ادعاء مجانب للصواب، بالنظر إلى أنها لم تقم أي استثناء على أساس التمييز بين الأشخاص الذاتيين، وأشخاص القانون العام، إذ إن مفهوم التمييز وفق الدستور والمعايير الدولية ينصرف إلى أن التمتع بالحق لا يكون إلا على أساس تمييزي واضح كاللون أو الجنس، أو الدين، أو الأصل القومي… وهو الأمر الذي لم تقره هذه المادة.

وسجَّل الوزير المغربي أن قانون المسطرة المدنية عمَد إلى إدخال تعديلات مهمة تهم طرق الطعن، من أجل تقليص حالاته وضمان الولوج الفعّال إلى العدالة، وذلك بالنظر إلى نوع القضية ومتطلبات العدالة، وفق اعتبارات خاصة يقدرها المشرع حسب اختياره التشريعي، وهكذا عمل المشروع على الرفع من سقف الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية للبت ابتدائياً وانتهائياً، عما كان عليه في القانون الحالي إلى أربعين ألف (40.000) درهم (4000 دولار) وابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز أربعين ألف (40.000) درهم، وهو اختيار مبني على اعتبارات موضوعية لا علاقة لها بالتمييز بين المتقاضين سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، علماً أن الحق في التقاضي يقف عند حد احترام الحقوق الأخرى للمواطنين، وعلماً كذلك أن للمدعى عليه حق الطعن في القرارات الصادرة في قضايا أقل من 40.000 درهم، والتي يتم الطعن فيها من خلال التعرض أمام رئيس المحكمة لمراقبة مدى احترام القانون.

ويرى عبد اللطيف وهبي، أن الآراء التي تدّعي مخالفة مقتضيات قانون المسطرة المدنية لمبادئ حقوق الإنسان، لم تقدم أي قراءة علمية موضوعية لبسط الجوانب التي خالف فيها المشروع هذه المبادئ، وهو ما يفقدها أهميتها العلمية، ويدخلها في سياق المزايدات التي يغلب عليها الطابع السياسوي والمهني الفئوي الضيق، إذ إن الاحتجاج بخرق مبادئ مثل: التمييز والمساواة، والحق في الدفاع، ومجانية التقاضي، وغيرها، لا يكون مُقنعاً إلا بتحديد مفهوم هذه المبادئ والحقوق، وتبيان أوجه مخالفتها في مقتضيات القانون.