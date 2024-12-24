سياسة | دولي

“نموت ولا نتجند”.. يهود متدينون يحتجون رفضا للخدمة بالجيش في إسرائيل- (فيديو)

24 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
2

تل أبيب: أغلق يهود متدينون (حريديم)، مساء الثلاثاء، شارعا رئيسيا بمدينة بني براك المتاخمة لتل أبيب وسط إسرائيل، احتجاجا على أوامر التجنيد في الجيش الموجهة إليهم.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة أن عشرات المتظاهرين من الحريديم أغلقوا شارع جابوتنسكي، الذي يربط بني براك بمدينتي رمات غان وبتاح تكفا.

وتمكن المتظاهرون من إغلاق هذا الشارع بعد أن أصدروا إعلانا مضللا في وقت سابق، أفاد بنيتهم إغلاق الطريق رقم “4”، مما دفع قوات الشرطة إلى التوجه في البداية إلى الموقع الخطأ.

وردد المتظاهرون الذي افترشوا الشارع معرقلين حركة المرور، هتافات رافضة للتجنيد في الجيش، من بينها: “نموت ولا نتجند” و”أوامر التجنيد أوامر تدمير”.

وعندما حاولت عناصر من الشرطة فتح الشارع بالقوة، هتف المتظاهرون في وجههم بعبارات مثل “أنتم عرب” و”أنتم نازيون”، وفقا للصحيفة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 5:58 م

    اليهود المتدينون محقون برفضهم الزج بهم في حرب خاسرة كاسرة تقودها عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح غزة النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 7:22 م

    الحريديم لا ينفعون للحرب أبدا أبدا فهم جبناء ورب السماء إن النصر سيكون حليف أحرار فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

هل ستكون “أزمة التجنيد” في إسرائيل و”سيغنال” الأمريكية عاملاً مسرعاً لضرب إيران؟
28 - مارس - 2025
القدس.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وحريديم تظاهروا ضد تجنيدهم- (فيديو)
27 - مارس - 2025
حزب “شاس” يهدد بحل حكومة نتنياهو حال عدم إعفاء الحريديم من التجنيد- (فيديو)
28 - يناير - 2025
لجنة قضاة أم لجنة سياسية؟ ساعر ولفين في “خطة الكارثة” واليمين ينتظر ترامب
10 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية