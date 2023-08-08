نمو اقتصاد دبي 2,8% في 3 شهور

■ دبي رويترز: أظهرت بيانات رسمية نُشرت أمس الثلاثاء أن اقتصاد دبي نما 2.8 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى 111.3 مليار درهم (30.3 مليار دولار) بدعم من نمو قطاعي النقل والتخزين.

وأطلقت الإمارة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مركز التجارة والسياحة في منطقة الخليج، خطة اقتصادية مدتها عشر سنوات تعرف باسم «أجندة دبي الاقتصادية» في يناير كانون الثاني، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وجعل دبي واحدة من أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في هيئة دبي الرقمية ونشرتها وكالة أنباء الإمارات نمو قطاعي النقل والتخزين 10.3 في المئة في الربع الأول من العام السابق، ونمو نشاط خدمات الإقامة والطعام أيضاً 5.6 في المئة.

وشكلت تجارة الجملة والتجزئة حوالي 23 في المئة من الاقتصاد، يليها قطاع النقل الذي مثل 14.1 في المئة.

وبلغ نمو اقتصاد دبي 4.4 في المئة في عام 2022 مدعوماً بنمو نشاط العقارات وانتعاش حاد في السفر والسياحة بعد جائحة كوفيد-19.

ووفقا لبيانات حكومية صدرت في السادس من أغسطس/آب، بلغ عدد الزوار الأجانب في الأشهر الستة حتى 30 يونيو.حزيران 8.55 مليون زائر بزيادة عن 8.36 مليون في الفترة المقابلة من عام 2019 قبل الجائحة وبزيادة 20 في المئة على أساس سنوي.

(الدولار يساوي 3.67 درهم).