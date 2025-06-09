نمو الصادرات الصينية بأقل من التوقعات في ظل حرب الرسوم الجمركية مع أمريكا

بكين – وكالات: سجلت الصادرات الصينية في أيار/مايو نمواً دون التوقعات بحسب أرقام رسمية نشرت أمس الإثنين، مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة متأثرة بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في الموازاة، تراجعت الواردات بنسبة أكبر من التوقعات، فيما تواصل الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي نتيجة تراجع إنفاق الأسر.

وبحسب إحصائيات الجمارك الصينية، فإن نمو الصادرات في أيار/مايو لم يتجاوز 4.8% بمعدل سنوي، وهي نسبة أدنى بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رأيهم وكالة بلومبرغ بزيادة نسبتها 6.0%.

ورغم ذلك بلغ الفائض التجاري للصين في مايو/أيار 103.22 مليار دولار، مرتفعا من 96.18 مليار دولار في الشهر السابق.

وتواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم منذ أزمة وباء كوفيد ضغوطاً انكماشيّة ناجمة بصورة أساسية عن أزمة في القطاع العقاري. كذلك، تواجه الصين صعوبات في إنعاش الاستهلاك الداخلي، ما يهدد نموها ويعقد جهودها لحماية اقتصادها من مفاعيل حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها ترامب.

وبدأ الأمريكيون والصينيون أمس جولة جديدة من المحادثات في لندن، بعد جولة أولى جرت الشهر الماضي في جنيف، بهدف تمديد الهدنة التجارية بينهما وربما التوصل إلى اتفاق مستدام حول الرسوم المشددة المتبادلة بين البلدين.

ويبدو أن هذه الرسوم المشددة انعكست بشكل ملموس على المبادلات التجارية الثنائية.

وهذا ما يظهر من خلال تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.7% على مدى شهر حسب أرقام الجمارك الصينية، إذ انخفضت من 33 مليار دولار في نيسان/أبريل إلى 28.8% مليار دولار في أيار/مايو.

كذلك، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4% في أيار/مايو، في مؤشر إلى ضعف الطلب.

وانخفضت الشحنات المصدرة إلى روسيا بواقع 9.6 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد هبوط بنسبة 1.6 في المئة في أبريل/نيسان.

وتراجعت الواردات من روسيا 9.2 في المئة على أساس احتسابها باليوان في مايو/أيار لتشهد تحسنا بعد نزول وصل إلى 14.1 في المئة في أبريل/نيسان.

يذكر أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب المحلي منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.

وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.

وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.

ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك معدات صناعة الطاقة الشمسية.

وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.

ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.