نمو القطاع غير النفطي في السعودية بأبطأ وتيرة منذ عامين ونصف العام

دبي – رويترز: أظهر مسح أمس الأربعاء أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية نما في يونيو/ حزيران بأبطأ وتيرة منذ عامين ونصف العام مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة، ومع ذلك فإنه لا يزال في وضع نمو قوي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 55 في يونيو/ حزيران من 56.4 في مايو/ أيار، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير/ كانون الثاني 2022. ومع ذلك فإنه لا يزال أعلى من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو في النشاط.

وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 56 من 59.5 في مايو/ أيار.

كما تباطأ نمو الوظائف، على الرغم من ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج.

وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض «بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، مع توقعات نمو تتجاوز ثلاثة في المئة».

وأضاف «يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع».