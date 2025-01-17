ننتندو اليابانية تزيح الستار عن منصة تشغيل الألعاب “سويتش 2”

لوس أنجليس: أزاحت شركة ننتندو اليابانية العملاقة الستار عن منصة تشغيل الألعاب “سويتش 2” التي طال انتظارها، بعد تواتر شائعات بشأن طرحها في الأسواق للمرة الأولى قبل عدة سنوات.

ولكن رد الفعل حيال طرح منصة تشغيل الألعاب الجديدة جاء فاترا حيث تراجعت أسهم الشركة في بورصة طوكيو بنسبة 3ر4% اليوم الجمعة.

وكانت أسهم ننتندو ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة قبل الإعلان عن طرح المنصة سويتش 2.

وجاء في مقطع فيديو ترويجي أن من المقرر طرح المنصة الجديدة في الأسواق في وقت لاحق هذا العام.

وسوف تقوم المنصة الجديدة بتشغيل ألعاب فيديو خاصة بها، فضلا عن الألعاب البدنية والرقمية التي تعمل في الأساس على منصات سويتش من ننتندو.

كما أوضحت الشركة أن بعض ألعاب ننتندو سويتش لن تكون مدعومة أو متوافقة بشكل كامل على المنصة الجديدة.

ولم يكشف الإعلان تفاصيل كثيرة بشأن الجهاز الجديد، ولكن ننتندو تقول إن مزيدا من المعلومات بشأن منصة تشغيل الألعاب سوف تتوافر خلال فعالية “ننتندو ديركت” التي تنظمها الشركة في أبريل/ نيسان المقبل.

وأضاف الشركة أنها سوف تنظم فعاليات “تجربة ننتندو سويتش 2” في العديد من دول العالم، حيث يستطيع اللاعبون القيام بتجربة حقيقية للتعرف على منصة تشغيل الألعاب الجديدة.

وأوضحت أن من المقرر تنظيم هذه الفعاليات في مدن مثل لوس أنجليس ونيويورك ولندن وباريس اعتبارا من أبريل/نيسان. ويبدأ حجز التذاكر للمشاركة في هذه الفعاليات اعتبارا من اليوم الجمعة.

(أ ب)