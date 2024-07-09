نهائي كوبا أمريكا 2024 يداعب كولومبيا وأوروغواي

واشنطن: بعد ظهورهما اللافت خلال مسيرتهما في النسخة الحالية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، يسعى منتخبا أوروغواي وكولومبيا لبلوغ المباراة النهائية في المسابقة.

وتبحث كل من كولومبيا وأوروغواي عن حق التوجه لولاية فلوريدا وخوض نهائي المسابقة، عندما يلتقي المنتخبان مساء الأربعاء (صباح الخميس) على ملعب (بنك أوف أمريكا) في ولاية نورث كارولينا، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وبينما احتاج منتخب أوروغواي إلى ركلات الترجيح للفوز على منتخب البرازيل بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في دور الثمانية بالبطولة، فقد جاء تأهل المنتخب الكولومبي للمربع الذهبي عن جدارة، عقب اكتساحه منتخب بنما 5 / صفر.

وعزز منتخب أوروغواي سمعته كأحد أقوى منتخبات أمريكا الجنوبية من الناحية الدفاعية، بعدما أبقى نظيره البرازيلي عاجزا عن هز شباكه خلال مباراتهما، رغم تعرض قلب دفاعه رونالدو أراوخو للإصابة في الشوط الأول، قبل أن يتم طرد المدافع ناهيتان نانديز في الشوط الثاني.

وصمد رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا خلال اللقاء، حتى وصلوا لركلات الترجيح، حيث تصدى الحارس سيرخو روشيه للركلة التي نفذها البرازيلي إيدير ميليتاو، فيما ارتطمت الركلة التي سددها دوغلاس لويز، نجم يوفنتوس الإيطالي الجديد، في القائم الأيمن.

في المقابل، لم يتمكن النجم الأوروغواياني خوسيه خيمينيز، من التغلب على حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، لكن فيديريكو فالفيردي، ورودريغو بينتانكور، وجيورجيان دي أراسكايتا وأخيرا مانويل أوغارتي، نجحوا في إحراز ركلاتهم، ليقودوا المنتخب السماوي للصعود لقبل نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 13 عاما.

ومنذ فوزها بلقبها الـ15 والأخير في نسخة عام 2011، لم تتواجد أوروغواي في المربع الذهبي للمسابقة، حيث خرجت من دور الثمانية 3 مرات خلال النسخ الأربع الأخيرة.

ولم يستقبل منتخب أوروغواي سوى هدفا وحيدا في مسيرته بالنسخة الحالية للبطولة، وذلك خلال فوزه 3 / 1 على بنما في مرحلة المجموعات، لكن غياب أراوخو ونانديز ربما يشكل تهديدا لقدرات الفريق الدفاعية، ولحظوظه في العبور نحو المباراة النهائية.

من جانبه، يخوض منتخب كولومبيا اللقاء وهو منتشيا بفوزه الساحق على بنما بخمسة أهداف أحرزها كل من خاميس رودريغيز، وجون كوردوبا، ولويس دياز، وريتشارد ريوس، وميجيل بورخا في اللقاء الذي جرى في أريزونا.

وحافظ فريق المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو على سجله خاليا من الهزائم في 27 مباراة متتالية بمختلف المسابقات، وتحديدا منذ خسارته أمام الأرجنتين في شباط/ فبراير 2022 بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم في قطر.

وفي حال فوز منتخب كولومبيا على أوروغواي، سوف يحقق الفريق رقما قياسيا جديدا لأطوال فترة بلا هزيمة على مدار تاريخه.

وربما تكون سلسلة انتصارات كولومبيا التي استمرت 10 مباريات متتالية قد توقفت خلال تعادلها 1 / 1 أمام البرازيل في آخر لقاءاتها بمرحلة المجموعات في كوبا أمريكا 2024، لكن الفريق يستعد للظهور الآن في الدور قبل النهائي للمسابقة للمرة الثالثة في النسخ الأربع الأخيرة.

ومع ذلك، لم يتأهل المنتخب الكولومبي، صاحب الميدالية البرونزية في نسختي 2016 و2021 بكوبا أمريكا إلى النهائي منذ تتويجه الوحيد باللقب القاري المرموق عام 2001، عندما استضاف البطولة على ملاعبه.

وفرض التعادل نفسه على آخر 3 لقاءات بين المنتخبين، من بينها التعادل بدون أهداف في دور الثمانية لنسخة كوبا أمريكا الماضية، التي أقيمت بالبرازيل عام 2021، في المباراة التي حسمها الكولومبيون لمصلحتهم بركلات الترجيح في النهاية.

وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 45 مباراة بجميع البطولات، حيث كانت الأفضلية لأوروغواي، التي حققت 20 فوزا، مقابل 14 انتصارا لمصلحة كولومبيا، وخيم التعادل على 11 لقاء.

يذكر أن الفائز من المنتخبين سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) وكندا.

(د ب أ)