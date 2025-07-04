نهائي مبكر بين سان جيرمان وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

نيويورك: مواجهة نارية يشهدها ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا غدا السبت ضمن دور الثمانية لكأس العالم للأندية تجمع بين عملاقين أوروبيين كبيرين، حين يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا مع المارد الألماني بايرن ميونخ.

ويلتقي الفائز من هذا النهائي المبكر، مع الفائز من مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد، بطل العالم خمس مرات مع ثاني أكبر الأندية الألمانية بوروسيا دورتموند، في نصف نهائي المونديال يوم 9 يوليو/ تموز.

وفي دور الستة عشر، حقق سان جيرمان فوزا ساحقا على إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بأربعة أهداف دون رد، ليثبت فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي جدارته كمرشح قوي للفوز بكأس العالم للأندية.

وسجل النجم الصاعد جواو نيفيس هدفين، قبل أن يسجل توماس أفيليس هدفا عكسيا، تبعه المغربي أشرف حكيمي بعد دقيقتين فقط بتسجيل الهدف الرابع، ولم يبد إنتر ميامي أي رد فعل يذكر أمام هيمنة باريس سان جيرمان طوال المباراة التي كانت من طرف واحد.

ولا يزال باريس سان جيرمان ينعم بتألقه التاريخي في موسم 2024/ 2025، حيث حقق ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) ، وقد كان أداؤه شبه مثالي في سعيه نحو لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى، حيث فاز ثلاث مرات وخسر مرة واحدة خلال مشواره في النسخة الموسعة من البطولة، دون أن يقدم أفضل ما لديه حتى الآن.

ويفخر أبطال فرنسا وأوروبا بأعلى معدل استحواذ في البطولة (72%)، كما أكملوا أكبر عدد من التمريرات بإجمالي 2888 تمريرة، كما استقبلوا أقل عدد من الأهداف (هدف واحد).

وإذا كان سان جيرمان يسعى فعليا لبلوغ نهائي المونديال، فعليه أولا أن يفوز على خصمين أوروبيين آخرين، لكن إنريكي شدد على ضرورة تركيز لاعبيه فقط على “التعافي والاستعداد” لمواجهة بايرن في أفضل ظروف ممكنة، وإنها تفوق خصمه البافاري في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة.

وخسر سان جيرمان جميع مواجهاته الأربع الأخيرة أمام بايرن دون أن ينجح في تسجيل أي هدف، وكان آخرها الهزيمة خارج أرضه بهدف دون رد بعشرة لاعبين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قبل أن يكمل مشواره نحو الفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وبعد ختام دور المجموعات بهزيمة صعبة بهدف دون رد أمام بنفيكا البرتغالي، ثم تراجعه إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة، عاد بايرن ميونخ إلى سكة الانتصارات بفوزه 4/ 2 أمام فلامنغو البرازيلي في مباراة حماسية بدور الـ16 الأسبوع الماضي.

وسجل قائد إنكلترا هاري كين هدفيه الأربعين والحادي والأربعين هذا الموسم في جميع المسابقات، مسجلا هدفا في كل شوط أمام فلامنغو، بينما ساعد هدف مبكر عكسي أحرزه إريك بولجار بالخطأ في مرماه، وتسديدة بعيدة المدى من ليون غوريتسكا، العملاق البافاري على التأهل إلى دور الثمانية، منهيا بذلك مسيرة فلامنغو الخالية من الهزائم التي استمرت 11 مباراة.

ولا يزال أبطال الدوري الألماني في الموسم الماضي يشقون طريقهم نحو الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة، والأولى منذ عام 2020، لكن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني أصر على جاهزية لاعبيه للمواجهة الثقيلة أمام سان جيرمان، مع تركيزهم الأساسي الآن على استعادة طاقتهم.

ورغم الحرارة الشديدة في الولايات المتحدة، كان أسلوب بايرن ميونخ في الضغط المكثف واضحا تماما؛ لكن رغم أن الفريق يتمتع بأعلى معدل رصيد تهديفي في البطولة بإجمالي 16 هدفا من بينها 10 أهداف في شباك أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لكن لديه أعلى معدل فقدان للكرة مقارنة بأي أي فريق آخر.

ويستعد بايرن الآن لأكبر اختبار له حتى الآن ضد سان جيرمان المتألق، ولكن هناك ما يدعو للتفاؤل بالنجاح حيث فازوا بسبع من آخر تسع مواجهات لهم مع العملاق الفرنسي مقابل خسارتين، وجاءت جميع هذه المواجهات في دوري أبطال أوروبا، وكانت المواجهة الوحيدة السابقة غير الرسمية بين الفريقين انتهت بفوز النادي البافاري 3/ 1 في كأس الأبطال الدولية 2018.

وتلقى سان جيرمان دفعة معنوية قوية، بعودة هدافه الدولي عثمان ديمبيلي كبديل في الشوط الثاني ضد إنتر ميامي، بعد غيابه عن جميع مباريات دور المجموعات الثلاث بسبب إصابة في الفخذ.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب المرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي تعرض للطرد في آخر مباراة مواجهة له مع بايرن، سيشارك منذ البداية أما لا في مواجهة دور الثمانية.

وقد يحتفظ ديزاير دوي وبرادلي باركولا وخفيتشا كفاراتسخيليا بمواقعهم في خط الهجوم الباريسي، ومن غير المرجح أن يجري إنريكي تغييرات كثيرة على تشكيلته الأساسية.

واستبدل إنريكي كلا من ماركينيوس وفابيان رويز بين شوطي المواجهة أمام إنتر ميامي للحفاظ على طاقتهما قبل مواجهة دور الثمانية، ومن المتوقع أن يشارك كلاهما في التشكيل الأساسي أمام بايرن في مركزي قلب الدفاع ووسط الملعب على التوالي.

أما بايرن ميونخ، فلا يزال عليه التأقلم مع غياب ألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو، حيث يواصل الثنائي تعافيه من الإصابة، بينما يقترب المدافع كيم مين جاي من العودة، لكن من غير المرجح أن يشارك في مباراة الغد.

ورحل ليروي ساني عن بايرن ميونخ رسميا للانضمام إلى جالطة سراي التركي، بعد ظهوره الأخير في دور الستة عشر، بينما سيرحل توماس مولر عقب انتهاء البطولة، وبالتالي قد يخوض مباراته رقم 756 والأخيرة مع النادي، على الأرجح كبديل، إذا كان النادي البافاري متأخرا أمام سان جيرمان.

وخرج كينغسلي كومان في الشوط الثاني من مواجهة فلامنغو بسبب مشكلة عضلية، لكنه رغم ذلك قد يلحق بمواجهة سان جيرمان، الأمر الذي قد يشعل المنافسة مع مولر وميكايل أوليسيه وسيرج غنابري وجمال موسيالا على المشاركة في الثلث الهجومي خلف هاري كين، الذي سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات في كأس العالم للأندية.

(د ب أ)