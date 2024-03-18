نهاية أسبوع مؤلمة في المغرب بعد تزايد عدد قتلى حادثة بينهم مدرسون- (صور وفيديو)

الرباط – “القدس العربي”:

ودّع المغاربة أسبوعهم بحزن بعد سقوط ضحايا في حادثة سير مميتة، شهدتها أمس الأحد طريق ريفية في إقليم أزيلال وسط البلاد.

عدد قتلى الحادث الأليم، حدد في 8 أشخاص لقوا مصرعهم في البداية، فيما نقل 8 آخرون على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، ولم تنفك الساعات تمر حتى تداول المغاربة خبرا يفيد بارتفاع الحصيلة إلى 9 قتلى.

ولم يتوقف عداد الوفيات في حادثة أزيلال إلا بعد تزايد القتلى ليبلغ وفق حصيلة تضاربت الأنباء بشأنها بين 10 و12 شخصا فقدوا حياتهم في يوم رمضاني وهم على متن سيارة للنقل المزدوج، في طريق ريفية على مستوى قرية في منطقة “أيت وولي” بإقليم أزيلال.

وذكرت مصادر أن الحافلة كانت تقلّ مدرّسين، وقد بعث وزير التعليم، شكيب بنموسى، برقية تعزية إلى أسر الضحايا، معربا عن أمله في شفاء الجرحى والمصابين.

ووفق بيان صادر عن السلطات المحلية للإقليم، أوردته وكالة الانباء المغربية، فإن حصيلة الضحايا توقفت عند تسعة قتلى، بينما القناة التلفزيونية الثانية، قالت إن الحصيلة 12 قتيلا و13 مصابا بجروح حالة اثنين منهم حرجة.

كما أوضحت السلطات المحلية في بيانها، أنه حسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق بانقلاب سيارة للنقل المزدوج بعد هبوطها، بشكل عرضي، في أحد المنحدرات لعدم التثبيت الجيد لنظام حصر المركبة.

وأضاف البيان، أنه فور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ورجال الإسعاف من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.