نهاية حزينة لاحتفالات عاشوراء بمدن مغربية.. حالتا وفاة والأمن يوقف خمسة أشخاص- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

في كل مرة تبتكر رعونة الأطفال وحتى البالغين، أساليب جدية وخطيرة لتنغص احتفالات المغاربة بعاشوراء، والنتيجة هذه السنة، نهاية حزينة في مدينتي سطات (جنوب الدار البيضاء)، وسلا المجاورة للعاصمة الرباط.

وتمثلت النهاية الحزينة في حالتي وفاة. قاصر يبلغ من العمر 17 ربيعا، يفارق الحياة في سطات. أما سلا، فشهدت وفاة طفلة لم تتجاوز ربيعها الخامس، وكان السبب هو عبوات الغاز من الحجم الصغير تم الزج بها وسط نار متقدة تسمى “شعالة” (إشعال النار بهدف اللعب) يتحلق حولها الأطفال والشباب القاصرون، ويرقصون احتفالا بعاشوراء كما جرت العادة.

الحادثة الأولى هي تلك المتعلقة بوفاة قاصر في سطات، وإصابة آخر بجروح بليغة، بعد انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير استعملت في “شعالة”.

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تفاصيل الحادثة كشفت عنها السلطات المحلية بإقليم سطات، التي أوضحت أن مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم العديد من القاصرين، أقدموا في أحد شوارع المدينة على إضرام النيران في عجلات مطاطية، مع الإتيان بتصرفات تشكل خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، من ضمنها رمي قنينة غاز من الحجم الصغير بمكان اشتعال النيران، الشيء الذي أدى إلى انفجارها مخلفة إصابة قاصرين بجروح بليغة، لقي أحدهما حتفه متأثرا بإصابته، فيما يوجد الآخر حاليا في حالة حرجة، تحت المراقبة الطبية في المستشفى.

وعلى بعد مسافة زمنية قصيرة من إعلان السلطات المحلية لسطات، عن فتح تحقيق في الحادثة من طرف المصالح المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، جاء خبر توقيف الأمن المغربي لأربعة أشخاص من بينهم قاصران، على خلفية وفاة القاصر وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة انفجار أسطوانة غاز وسط كومة قش وإطارات مطاطية.

في مدينة سلا، كان هناك حزن أيضا على وفاة طفلة لم تتجاوز ربيعها الخامس، بالطريقة ذاتها، حيث تم رمي قنينة غاز من الحجم الصغير وسط “شعالة”، لتنفجر وتصيب شظاياها الطفلة الضحية.

وتم توقيف المتهم بالتسبب في الحادثة فوريا، وهو مواطن من ساحل العاج مقيم في المغرب بطريقة غير شرعية، عمد إلى رمي قنينة الغاز الصغيرة وسط النار ما تسبب في انفجارها وتناثر شظاياها في محيط تجمع مجموعة من الأطفال والنتيجة كانت مؤلمة وكارثية.

جدير بالذكر، أن التخوف الكبير للمغاربة كان من المفرقعات والشهب النارية، لكن التدخلات الأمنية المسبقة حالت دون وقوع حوادث جراء إطلاقها، حيث تم حجز العديد منها في عدد من المدن المغربية وتوقيف مروجيها.