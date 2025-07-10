نهاية حزينة لرحلة مودريتش مع ريال مدريد

واشنطن: شكلت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، نهاية حزينة للنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش مع الفريق الملكي.

وتلقى ريال مدريد خسارة قاسية صفر / 4 أمام سان جيرمان، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، مساء أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وكتب مودريتش كلمة النهاية لمسيرته الحافلة مع الريال، الذي أمضى بين جدرانه 13 عاما، توج خلالها بـ28 لقبا.

وتوج مودريتش مع الريال بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب السوبر الأوروبي، 5 ألقاب كأس العالم للأندية، 4 ألقاب الدوري الإسباني، لقبين بكأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في السوبر الإسباني، ولقب وحيد بكأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال).

ومن المقرر أن ينضم النجم الكرواتي، الذي شارك كبديل في آخر 26 دقيقة من عمر المباراة، إلى ميلان الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

(د ب أ)