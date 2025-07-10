رياضة | كرة قدم عالمية

نهاية حزينة لرحلة مودريتش مع ريال مدريد

منذ ساعتين

حجم الخط
0

واشنطن: شكلت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، نهاية حزينة للنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش مع الفريق الملكي.

وتلقى ريال مدريد خسارة قاسية صفر / 4 أمام سان جيرمان، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، مساء أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وكتب مودريتش كلمة النهاية لمسيرته الحافلة مع الريال، الذي أمضى بين جدرانه 13 عاما، توج خلالها بـ28 لقبا.

وتوج مودريتش مع الريال بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب السوبر الأوروبي، 5 ألقاب كأس العالم للأندية، 4 ألقاب الدوري الإسباني، لقبين بكأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب في السوبر الإسباني، ولقب وحيد بكأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال).

ومن المقرر أن ينضم النجم الكرواتي، الذي شارك كبديل في آخر 26 دقيقة من عمر المباراة، إلى ميلان الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويواجه تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية
منذ 8 ساعات
قمة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم للأندية
8 - يوليو - 2025
غارسيا وجيراسي ينضمان لقائمة هدافي كأس العالم للأندية
6 - يوليو - 2025
ريال مدريد يكمل عقد المتأهلين لقبل نهائي كأس العالم
5 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية