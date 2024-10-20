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المغرب.. نهاية “مغامرة” ممرضة متقاعدة تمارس الإجهاض السري- (تدوينة)

20 - أكتوبر - 2024

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الرباط- “القدس العربي”:

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أغادير، فتحت تحقيقا مع ممرضة متقاعدة، يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمينها في السجلات الإدارية.

الممرضة المتقاعدة البالغة من العمر (68 عاما)، تم توقيفها بمدينة إنزكان القريبة من أغادير، وهي من ذوي السوابق في ممارسة الإجهاض غير القانوني، إضافة إلى النصب والاحتيال والإدلاء ببيانات مزورة بخصوص مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.

وتشير المعطيات التي توصلت إليها إلى أن المشتبه فيها تورطت أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمينها في السجلات الإدارية.

ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في منزل الممرضة المتقاعدة الموقوفة، عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وجرى الاحتفاظ بالممرضة المتقاعدة قيد الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة في مدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.

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