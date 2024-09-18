نهب واعتقال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مخيم الفوار بالضفة- (فيديوهات) 

الخليل: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء، اقتحامه مخيم الفوار للاجئين جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث داهم منازل واعتقل عشرات الفلسطينيين.

وحسب شهود بالمخيم، فإن الجيش يداهم ويفتش المنازل ويعبث بمحتوياتها، ويحول السكان إلى تحقيق ميداني ويعتقل عددا منهم.

وقال الناشط محمد النجار: “منذ الساعة الثالثة فجرا بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في المخيم.. اقتحم عشرات المنازل ودمر محتوياتها وصادر أجهزة الهواتف النقالة ويحقق ميدانيا معهم”.

وأضاف أن “القوات أفرغت أحد المنازل من السكان وقامت برمي الأثاث من النوافذ، وحولته إلى مركز عمليات”.

وتابع: “عشرات المنازل تم اقتحامها، وبُلغ رسميا حتى الساعة عن اعتقال نحو 50 شابا”.



ووفق النجار، حاول جيش الاحتلال جيش الاحتلال اقتحم منزله واعتدى بالضرب المبرح على عائلته.

وأردف: “نجلي البالغ من العمر 21 عاما تعرض للضرب المبرح وبصورة وحشية، مما تطلب نقله إلى مستشفى”.

وأغلق جيش الاحتلال مخيم الفوار بحواجز عسكرية منذ أن بدأ حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويعاني الفلسطينيون في التنقل جراء إجراءات الاحتلال.

ومن حين إلى آخر، يقتحم جيش الاحتلال المخيم الواقع قرب الشارع العام جنوب مدينة الخليل، وتندلع مواجهات مع فلسطينيين بالحجارة يرد عليها الجيش بالرصاص الحي.

جيش الاحتلال ينسحب من بلدة قباطية بالضفة بعد اعتقال فلسطيني



ومن جهة ثاني انسحبت قوات الاحتلال، الأربعاء، من بلدة قباطية قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بعد أن اعتقلت فلسطينيا حاصرت منزله في البلدة.

وكان جيش الاحتلال اقتحم بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم وحاصر منزلا فلسطينيا، وطالب من بداخله عبر مكبرات صوت بالاستسلام، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان، إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت مواطنا من بلدة قباطية بعد أن اقتحمتها وحاصرت منزلا فيها.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين سكان والجيش وسمع أصوات إطلاق رصاص حي.

وذكروا أن تعزيزات عسكرية للاحتلال وصلت إلى موقع المنزل، وفرضت حصارا على محيطه بشكل كامل.

وقال الشهود إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المنزل، دون أن يتضح على الفور هوية الموجودين فيه.

وبموازاة حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ مما أسفر عن استشهاد 706 فلسطينيين وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت الحرب على غزة، بدعم أمريكي، ما يزيد على 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)