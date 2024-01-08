نهج المقاومة الفلسطينية يقض مضاجع كثيرين

تضرب المقاومة الفلسطينية ملء شجاعتها، ويسهر الغير جراها ويختصم كثيرون، بينهم فلسطينيون، لكن قدراتها على الصمود ومواصلة رميها، ليس وحده ما يقض مضاجع هؤلاء، داخليا وخارجيا، على مستوى المنطقة والعالم، بل كذلك تفكيرها ومقاربتها لكيفية حصد أفضل نتائج للمعركة الشرسة والدموية الدائرة في قطاع غزة وفي الضفة العربية أيضا منذ السابع من أكتوبر الماضي. نتائج، حال تحققت وفق تصور المقاومة، فإنها ستنقل الفلسطينيين المحتلين منذ عقود من حال إلى حال.

رؤية المقاومة هذه، ترتكز على دفع إسرائيل للقبول بصفقة تبادل أسرى على أساس الكل مقابل الكل، إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق الأسرى الذين تحتجزهم منذ هجومها على المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقد كررت المقاومة مؤخرا على لسان المتحدث باسمها أبو عبيدة، رفض أي مبادرات لعقد هدنة، وأنها تصر على وقف إطلاق النار أولا، ثم الدخول في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. وهو إصرار، يواجه على مدار أكثر من ثمانين يوما من عمر العدوان على غزة، بتشدد إسرائيلي عادة ما يعبر عنه بتصعيد أكبر في مستوى القتل والتدمير للفلسطينيين وممتلكاتهم، يترافق مع تشديدها من حصارها وتعطيل دخول المساعدات الطبية والإنسانية الأساسية للقطاع. وهي عملية لا تتوقف وأحالت غزة وأهلها إلى وضع كارثي يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض. وفي غضون ذلك ألقت الإدارة الأمريكية بكل ثقلها المادي والعسكري والدبلوماسي إلى جانب إسرائيل، وأجبرت كل من يدور في فلكها من المؤثرين في السياسة العالمية على الوقوف معها، أو على الأقل ليس ضدها.

وقائمة الذين يعملون ليل نهار على منع المقاومة من تحقيق مرادها طويلة ومتنوعة، وفقا لتحركاتهم ومواقفهم من العدوان، ويمكن إدراجهم بدءا من إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرورا بقوى اقليمية وعربية (مدفوعة بضغط أمريكي) ووصولا إلى قيادات فلسطينية ترفض أسلوب المقاومة المسلحة، وما زالت تؤمن بالشرعية الدولية ومساعدة المجتمع الدولي والمفاوضات لتحقيق حل الدولتين. وإلى جانب القوة العسكرية المدمرة والضغط غير المباشر على المقاومة، وإجبار السكان على الهجرة، أو مواجهة الموت جوعا ومرضا، عمدت الولايات المتحدة إلى إطلاق سلسلة من المقترحات لما وصفته إدارة غزة في اليوم التالي لوقف الحرب. وهي مقترحات تهدف أساسا إلى قطع الطريق على أي مبادرات سياسية جدية من شأنها أن تحقق تطلعات الفلسطينيين، وفي قلب هذه المبادرات التي ترغب أمريكا وإسرائيل بإجهاضها، تقع مهمة المقاومة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وتدرك إدارة الرئيس الأمريكي بايدن أن فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على المقاومة وحماس واستعادة المحتجزين، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد مرور قرابة ثلاثة شهور على بدء العدوان، سيعتبر فشلا ذريعا لها أيضا، بل يمكن أن يطيح فرص بايدن والديمقراطيين بالفوز بولاية رئاسية ثانية. ويبدو أن ذلك يفسر سعي إدارة بايدن الحثيث لبلورة حلول، تغطي على هذا الفشل، وتعمل بالأساس على منع المقاومة الفلسطينية من تحقيق انتصارها. وهو سعي تنوع منذ شن العدوان الإسرائيلي، بدءا من مقترح تشكيل إدارة عربية دولية فلسطينية مشتركة لإدارة غزة، مرورا بفكرة «تجديد وتأهيل» السلطة الفلسطينية لتولي الأمر، ثم أخيرا الأفكار التي طرحت تحت اسم «المبادرة المصرية» للتوصل إلى هدنة من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ورفضتها المقاومة، ووافقت السلطة الفلسطينية على نقاشها بعد استبعاد البند الخاص بتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تقوم بمهمة الإشراف والتنسيق، لإعادة إعمار غزة والتحضير لانتخابات عامة: كونه أثار غضب منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرت أن مثل هذا المقترح يعتبر انتهاكا لحقها كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين.

إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعني انتصار نهج المقاومة وفرض شروطها على الاحتلال، مقابل خيار التسوية عن طريق المفاوضات والشرعية الدولية

المبادرة التي ما زالت قيد التبلور والنقاش، جاءت بعد سلسلة لقاءات ضمت مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر بالتنسيق مع مدير المخابرات المصرية. وهذه ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها هذه المجموعة برعاية المخابرات الامريكية، وما زالت في حالة تواصل مستمر لبلورة مقترح كامل. مقترح لا يأخذ بعين الاعتبار مطالب المقاومة. لا بد أن هذه التحركات الثقيلة العيار في موازاة العدوان المستمر على غزة، التي تسعى إلى إجهاض أي انتصار للمقاومة، يؤكد ان إنجاز صفقة التبادل يثير بالفعل قلق وتخوف هذه الأطراف جميعا من احتمال التغيير الكبير الذي يمكن ان يحدثه إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين جميعا من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. ولعل التوقف عند ما يمكن أن يحدثه إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لاسيما أولئك من صفوف القيادات العليا، إضافة إلى التأييد الكبير الذي يتمتعون به عند مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في الارض المحتلة وفي الشتات، سيكشف أن اطلاق سراحهم سيدفع في اتجاه تغيير كبير في شكل النظام السياسي الفلسطيني الحالي المنقسم بين فصائل منظمة التحرير الوطنية وتلك الإسلامية، التي تمثلها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. وهو أمر سينعكس تلقائيا على نهج السلطة الفلسطينية التي تشكلت اثر اتفاق اوسلو.

ويعني إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين انتصارا كبيرا لنهج المقاومة التي تستطيع فرض شروطها على الاحتلال، مقابل ذلك الخاص بخيار التسوية عن طريق المفاوضات والشرعية الدولية، التي غابت منذ اليوم الاول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقفت عاجزة أمام حتى القدرة على إدخال مساعدات إنسانية بسيطة، ناهيك عن تمكنها من الضغط لوقف سفك دماء الفلسطينيين في غزة وتدميرها. مثل هذا الاحتمال لن يغير قواعد الاشتباك مع الاحتلال فقط، وإنما سيغير المقاربة السياسية للتعامل معه.

وتكفي الاشارة إلى أن قيادات الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية تضم ممثلين من مختلف الفصائل والحركات، من فتح وحماس والجهاد والجبهة الشعبية، وهي في معظمها من الضفة الغربية والقدس، وأنها فور خروجها من سجون إسرائيل ستحتل المواقع الأولى المتقدمة في هذه الفصائل، وسيكون لها تأثير قوي وفعال على إعادة توسيع وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عما أفرزه اتفاق أوسلو مع إسرائيل. وهو الذي تسعى لإجهاضه إسرائيل والولايات المتحدة. قد يبدو من الصعب تخيل مثل هذا التغيير الجذري، لكن تاريخ النضال الفلسطيني شهد حالات مشابهة إلى حد كبير، أولها عندما تمكنت فتح ومعها الفصائل الوطنية الأخرى من تولي أمور منظمة التحرير الفلسطينية بعد سنوات من النضال والكفاح حتى استحقت ذلك. وفي مرحلة الانتفاضة الأولى عام 1987 وما تلاها من قبول منظمة التحرير بحل الدولتين وثم الاعتراف بإسرائيل في اتفاق أوسلو، وهو اتفاق ما كان له ان يتحقق دون التأييد الذي حصل عليه من مناضلي حركة فتح والفصائل الوطنية، الذين أطلقت إسرائيل سراح معظم قياداتهم مع التوقيع على اتفاق اوسلو.

ما أشبه اليوم بالبارحة، ولكن الفرق يكمن هذه المرة في المفاجأة التي حققتها المقاومة في هجومها في السابع من اكتوبر وصمودها وبسالتها لاحقا. وثمة ما هو أهم من ذلك، ويدفع المقاومة نحو الانتصار في المعركة الحالية، ألا وهو التضحيات الكبرى التي يقدمها الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية أيضا، وهي تضحيات توازي إن لم تكن أكثر من تلك التي كانت في النكبة عند قيام إسرائيل. واضح أن الوصول إلى خطة النهاية ما زال يتطلب الكثير قبل أن يحسم الأمر انتصارا أو انكسار.

كاتب فلسطيني